Ein kleiner Traum ging für Carolina Sandhofer in Erfüllung

Trotz der Strapazen strahlten die Athletinnen und Athleten beim 13. Mostiman in Wallsee mit der Sonne um die Wette. Unter dem Motto: „Ein Sommer wie damals“, nahmen die knapp 700 Ausdauersportler den Triathlon in Angriff.

Bei den Damen kam es zu einem besonderen Triumph. Carolina Sandhofer vom Veranstalterteam RATS Amstetten holte sich erstmals den Heimsieg in Wallsee. Und das in überlegener Manier. Sie bewältigte die 1,5 Kilometer Schwimmen, 38 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen in 2:19,23 Minuten und kam mit über zehn Minuten Vorsprung auf Verena Jax (PSV Tri Linz) ins Ziel. Zwei weitere Läuferinnen aus der Region jubelten über einen Top-Ten-Platz.

Sabine Gastecker (die Purgstallerin startet für den HSV Melk) kam auf Rang acht und Renate Veigl aus Haag holte sich Platz zehn.

Bruckner lief aufs Podest

Bei den Herren war es mit Christian Bruckner ein weiterer Lokalmatador, der sich über einen Platz am Treppchen freuen durfte. Nach 2:06,41 Stunden überquerte er die Ziellinie. Der Sieger der 13. Auflage kam aber aus Wiener Neustadt. Jan Bader war nach 1:53,48 Stunden im Ziel und gewann vor Sebastian Aschenbrenner.

Mit Rene Tauber auf Rang sieben landete ein weiterer Athlet des TriTeam Wallsee in den Top Ten.

Zu einem packenden Dreikampf kam es beim 11. Supaman. Über die Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 19 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen) lieferten sich Jan Schiebl (TRI Team Krems), Christoph Pölzgutter (Tria Team NÖ West) und Niklas Keller (RATS Amstetten) ein hart umkämpftes Rennen. Am Ende ging der Sieg an Jan Schiebl der sich auf den letzten Metern gegenüber Christoph Pölzgutter, um mehrere Sekunden absetzen konnte. Noch auf dem Podest landete Niklas Keller. Das Ergebnis des Supaman zählte gleichzeitig als Endergebnis der niederösterreichischen Landesmeisterschaft im Sprinttriathlon.

Bei den Damen wurde es international. Da setzte sich die Italienerin Alice Riebler durch. Auf den weiteren Rängen landeten Sarah Hämmerle und Gudrun Steiner.

Jana Recinsky von der Sportunion Waidhofen/Ybbs lief nur knapp am Podest vorbei und sicherte sich den vierten Rang. Mit Stefanie Amesbichler und Silvia Haiderer waren mit Rang sechs und sieben zwei weitere Athletinnen der Sportunion Waidhofen/Ybbs in den Top-Ten-Rängen. Die drei Athletinnen der Sportunion Waidhofen/Ybbs sicherten sich aber die ersten drei Plätze bei den niederösterreichischen Landesmeisterschaften und durften sich somit über einen Dreifachtriumph freuen.