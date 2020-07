Nach dem „Gischt“-Rennen zum Cupauftakt, Christoph Zellhofer wurde 7., Martin 8., warteten Vater und Sohn am Vormittag, von der ersten Startreihe weg, in der Stoßstangengesellschaft mit einer taktischen Meisterleistung auf, packten ihre gesamte Rundstreckenerfahrung aus. Martin fuhr in der Anfangsphase vorne weg, Christoph folgte ihm fünf Minuten lang dicht auf, um dann in der Fahrerlagerkurve die Führung zu übernehmen.

Zellhofers mussten durch das Kiesbett

Martin nahm durch sein Ausscheren, vor allem auf der Start-, Zielgerade, dem folgenden kampflustigen Ungarn Tim immer wieder aus dem Windschatten. Der Magyar setzt vor allem in der Schikane alles auf eine Karte, presste sich vier Minute vor dem Rennende an Martin, eine Runde darauf an Christoph vorbei in Führung. Die war nur von kurzer Dauer, denn in der Zielkurve konterten die Zellhofers und stellten die alte Rangordnung, die bis zur Zielflagge hielt, wieder her. Im dritten Lauf ging es in der Endphase turbulent zu.

Christoph Zellhofer, der sich aus der vierten Startreihe vehement nach vorne drückte, lag an sicherer vierten Stelle, als er in der letzten Runde in der Schikane vor der Zielkurve vom über motiviert agierenden Wimmer mit Gewalt in das Kiesbett gedrängt wurde, mit viel Können auf die Strecke zurückkam und dadurch nur Sechster wurde. Martin Zellhofer, der dahinter an der achten Stelle lag, konnte Haselsteiner, der vor ihm in das Kiesbett abflog nicht ausweichen, landete ebenfalls im Schotter und musste den Swift abstellen.