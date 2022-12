Reifenwahl ein wichtiger Faktor bei Jänner-Rallye

Werbung

85 Teams treten vom 5. bis 7. Jänner in 17 Zeitetappen, bei denen 168 SP-Kilometer durchfahren werden, gegen den Sekundenzeiger an.

Ein international hochkarätiges Teilnehmerfeld, in dem sich zum ersten Mal bei einer heimischen Rallye 20(!) R5-Autos duellieren werden, sorgt für Spannung und spektakuläre Fahrten.

Der für das ZM Racing-Team startende Ford Werksfahrer Adrien Fourmax aus Frankreich wird als Favorit gehandelt, hat aber im Belgier Grégoire Munster, der ebenfalls einen Ford Fiesta Rally2 MK2 pilotiert, und im Hyundai-Piloten Pepe Lopez aus Spanien ernst zu nehmende Widersacher, die sich alle, so schnell wie möglich, verkaufen werden.

Wie sieht es mit den heimischen Assen aus? Wie schlägt sich Hermann Neubauer, der 2020 unter der ZM Racing-Flagge mit dem Ford Fiesta die Jänner gewann, bei der Skoda RS Rally2 EVO Premiere?

Wie stemmt sich der regierende Staatsmeister Simon Wagner im Skoda RS Rally2 gegen die ausländische Konkurrenz?

Zellhofer und Co rittern sich in Rallye-Cup

Bei den Proto- und EVOs-Piloten wird die „Zeitlatte“ ebenfalls hochliegen. Mit acht Fahrern stellt das Race-Rent-Austria-Team von Wolfgang Schmollngruber ein großes Kontingent.

Christoph Zellhofer, der mit dem neu bestückten Suzuki Swift in das Geschehen eingreift: „Ich werde von Beginn an, um nichts zu verschlafen, Gas geben. In Jan Cerny, dem ehemaligen 2-WD-Europameister, und Pavel Valousek, beide aus Tschechien, sehe ich die stärksten Gegner.“

Das Reifenmaterial spielt eine große Rolle, ist mitentscheidend über die Platzierungen. Winter-, Spikereifen oder sogar Slicks stehen, je nach den Wetter bedingten Streckenbedingungen, zur Auswahl. Damit verbunden ist nicht nur das Fahrwerk, das, je nach dem, ob auf Schotter oder Asphalt, gewechselt werden muss, sondern auch die dazu erforderliche Fahrwerkabstimmung. Arbeitsprozesse, die viel Zeit benötigen. Das alles, wenn sich das Wetter schlagartig, gleich in welche Richtung, ändert.