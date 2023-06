Waidhofner Reiterinnen erfolgreich

Für drei Springreiterinnen des Pferdesportvereins Waidhofen mutierte das CSN-C-Turnier in Steyr zum Erfolg.

Magdalena Durstberger startete mit ihrem Haflinger Norbert MT im Bewerb Stilspringen über 70cm und erstmals auch über die 80 cm Hürden. Die 70 cm schafften die beiden mit einem Abwurf, aber die 80er-Hürden dafür fehlerfrei und zeigten so, dass sich das Training in der heimischen Reithalle lohnte.

Helena Langsenlehner und ihr Pony Rapunzel konzentrieren sich an diesem Turniertag über die 70 cm Stilspringen auf saubere Sprünge. Dies gelang ihnen auch mit einer tollen Wertungsnote von 7,1. Leider litt darunter die Zeit und so schafften sie es nicht unter die platzierten Reiterinnen. Für Anna Binder war es ein Turnier nach Vorstellung. Im Bewerb Stilspringen 60cm mit Haflinger Norbert MT und mit ihrer Stute Valentina T über die 105 cm Hürden erreichte sie mit tollen Wertungsnoten beide Male den ersten Platz. Und auch die Standardspringprüfung über 105 cm war für Anna Binder und ihre Valentina T wie gemacht, sodass auch in diesem Bewerb der erste Platz fixiert werden konnte. Alles in allem ein sehr positiver Turniertag für den Union Pferdesportverein Waidhofen an der Ybbs

und die Pferde des Reitstalls Tanzer.