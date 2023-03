Comeback der Österreich-Radrundfahrt unter neuem Namen

Werbung

Drei Jahre lang war es still um die Österreich-Radrundfahrt. Grund genug für die fünf österreichischen Continental-Teams, die Organisation zu übernehmen. „Die Radrundfahrt in Österreich ist für uns überlebensnotwendig. Wir sind wie eine Radkarawane, die durch das Land zieht und bieten damit unseren Sponsoren eine Plattform“, erklärt Daniel Repitz, Geschäftsführer des Teams Felbermayr-Simplon Wels und einer der Mitorganisatoren bei der Präsentation der Tour of Austria in Waidhofen/Ybbs.

Die DNA der Radrundfahrt bleibt erhalten. Der neue Name soll auch der Internationalität des Events Rechnung tragen. Dennoch soll es als Sprungbrett für junge Radsportler dienen.“ Thomas Pupp, Geschäftsführer Tour of Austria

Wenn Konkurrenten auf der Straße einen Schulterschluss für ein Event vollziehen, dann ist es schon eine besondere Sache. Zwar ist der Name neu und auch die Organisation durch die Teams mit der Unterstützung des Österreichischen Radsportverbandes, doch auf die Tradition wird nicht vergessen. „Die DNA der Radrundfahrt bleibt erhalten. Der neue Name soll auch der Internationalität des Events Rechnung tragen. Dennoch soll es als Sprungbrett für junge Radsportler dienen“, erklärt Tour-of-Austria-Geschäftsführer Thomas Pupp.

Dass die Radrundfahrt als Sprungbrett dient, bewies unter anderem Riccardo Zoidl. Der Sieger von 2013 schaffte danach den Sprung zu einem World-Tour-Team und damit in die Elite des Profi-Radsports. Zum Stellenwert der Radrundfahrt hatte Zoidl eine Anekdote parat. „Gleich nach dem Sieg flog ich auf Mallorca. Am Flughafen wurde ich nach Autogrammen gefragt. Das hatte ich vorher noch nie erlebt. So populär ist die Rundfahrt“, erinnert sich Zoidl.

„Ein Leuchtturmevent in Österreich“

Vienna-City-Marathon-Geschäftsführer Wolfgang Konrad gefiel die Idee und sprang im Organisationsteam mit auf. „Die Radrundfahrt ist ein Leuchtturmevent in Österreich“, bekräftigt Konrad. Vor allem der Schulterschluss der Teams führte zur Begeisterung von Konrad. „Trotz der Konkurrenz unter den Mannschaften auf der Straße habe ich mich bei den Meetings sehr wohl gefühlt. Alle sind extrem motiviert“, fügt Konrad hinzu.

Bürgermeister Thomas Raidl (Sonntagberg), Bürgermeister Werner Krammer (Waidhofen an der Ybbs), Herbert Zebenholzer (Ybbstaler Alpen), Radprofi Michael Konczer (Team Hrinkow Advarics), Bürgermeisterin Ulrike Schachner (Ybbs) und Thomas Pupp (Teammanager Tirol KTM Cycling) bei der Präsentation der "Tour of Austria" in Waidhofen an der Ybbs. Foto: NÖN, Kössl

Ybbs feiert eine Premiere

Der Startschuss erfolgt am 2. Juli in Dornbirn (Vorarlberg). Von Westen geht es für die Radsportler täglich näher in Richtung Osten. Von Tirol über Osttirol, die Steiermark, Salzburg und Oberösterreich bis zur fünften und letzten Station in Niederösterreich. Am 6. Juli wird erstmals Ybbs an der Donau der Start der finalen Etappe sein. Durch das Mostviertel geht es dann zum Ziel auf den Sonntagberg, der schon öfters Teil der Österreich-Rundfahrt war. „Die Verantwortlichen vom Sonntagberg waren sofort offen und die Strecke ist sehr spektakulär. Der Gewinner der Tour of Austria wird nicht nur der Sieger der Herzen sein, sondern auch ein Sieger, der es verdient hat, zu gewinnen“, bekräftigte Thomas Kofler, zweiter Geschäftsführer der Tour of Austria.

Österreichische Straßenradmeisterschaft im Ybbstal

Bereits am 25. Juni wird das Ybbstal Austragungsort eines weiteren Radsport-Highlights. Da kämpfen nämlich die Radprofis zwischen Waidhofen und Hollenstein um das begehrte Staatsmeistertrikot. Der Startschuss erfolgt in Waidhofen. Danach geht es über Opponitz und die Große Kripp nach St. Georgen am Reith und weiter nach Hollenstein. Von Hollenstein geht es wieder zurück nach Opponitz und abermals Richtung Große Kripp. Fünf bis sechs derartige Runden werden die Herren und drei bis vier die Damen zu bewältigen haben, ehe eine Bergetappe auf den Königsberg dann die Entscheidung bringen wird.