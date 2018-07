Dank ihrer Erfolge in der heurigen Saison wurde die Waidhofnerin Hannah Streicher vom österreichischen Radsportverband als eine von zwei Juniorinnen für die Europameisterschaft in Zlin (Tschechien) nominiert.

„Niederlagen sind wohl Teil des Erfolgs“

98 Fahrerinnen aus 30 Nationen kämpften beim Straßenrennen auf einer äußerst anspruchsvollen Strecke um den EM-Titel. 70 Kilometer und 2.000 Höhenmeter galt es zu absolvieren. In einem von Anfang an sehr schnellen Rennen splittete sich das Feld nach einigen Attacken rasch auf.

Die neue Europameisterin aus Russland gewann letztendlich mit sechs Minuten Vorsprung. Hannah Streicher konnte hingegen keinen Spitzenplatz herausfahren. „Für dieses Rennen hätte ich mir deutlich mehr erhofft, aber Niederlagen sind wohl Teil des Erfolgs“, erklärte die Waidhofnerin.

Ein Erfolgserlebnis gab es für die Ybbstalerin aber bereits am Tag darauf. Im tirolerischen Erpfendorf wurden in den Nachwuchskategorien die österreichischen Meisterschaften im Einzelzeitfahren ausgetragen. 15 Kilometer gegen die Zeit waren bei schwierigen Windverhältnissen zu meistern. Streicher gelang dies sehr gut. Hinter Janine Kokas, die bei der EM in dieser Disziplin am Start war, sicherte sie sich Platz zwei.