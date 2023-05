Radsport Stefan Heigel trotzte den Verhältnissen

Lesezeit: 2 Min Raimund Bauer

Stefan Heigel fuhr in St. Völt an der Gölsen auf den 26. Gesamtrang. Foto: privat

B eim Voralpen Mountainbike-Marathon in St. an der Gölsen fuhr Stefan Heigel vom Bike Team Ginner auf den 26. Gesamtrang. Siebenter in seiner Klasse.