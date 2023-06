Bike Team Ginner-Trio: Verhältnissen am Glockner getrotzt

Rund 2.350 Radsportbegeisterte aus über 20 Nationen stellten sich bei bescheidenem Wetter der Herausforderung. Mit dabei waren drei Athletinnen und Athleten vom Bike Team Ginner. Ilse und Josef Brandstetter starteten auf der Classic-Distanz, welche von Bruck an der Glocknerstraße bis aufs „Fuschertörl führte. Ilse finishte souverän mit dem 34. Gesamtrang und dem 7. Platz in ihrer Altersklasse. Aufgrund gesundheitlicher Probleme im Vorfeld nutzte Josef den Start als Trainingsfahrt und konnte das Rennen dennoch in 1:50:38 Stunden auf dem 212. Platz beenden.

Gerald Schneiber startete auf der Ultra-Distanz, bei der sich das Ziel auf der Edelweißspitze befand. Er konnte mit einer Zeit von 1:34:28 Stunden den 11. Gesamtrang (8. Platz in der Altersklasse) finishen. Wie jedes Jahr freuten sich die Athleten über eine gelungene Veranstaltung, wobei dieses Mal die kalten und nassen Verhältnisse die Sportler an ihre Grenzen brachten.