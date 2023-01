Streckenspione sind gefragt

Werbung

Die derzeitige Wetterprognose lässt darauf schließen, dass sich die Temperaturen zwischen fünf und sieben Grad plus bewegen werden. Es wird lediglich am Donnerstag, 6. Jänner, bei der ersten Prüfung in der Arena Lasberg, die ab 16 Uhr gefahren wird, Regen prognostiziert.

Eine Stunde vor der Sperre der anstehenden Sonderprüfungen schwärmen die Streckenspione aus, um so viele Informationen wie nur möglich über die Streckenbeschaffenheit einzuholen.

Mit den Informationen beginnt der Reifen-Poker, Slicks, Winterreifen oder Eis- und Winterreifen diagonal aufgezogen, und damit verbunden ist die Wahl der Fahrwerkabstimmung.

„Trotz der Plustemperaturen können zum Beispiel in der Arena Pierbach am frühen Vormittag, wie es 2019 war, Minusgrade herrschen, die zu Eisbildung führen. Wer mit Slicks unterwegs ist, und die wilden Hunde fahren mit diesem Material, der sieht sich neben der Strecke. Es ist prozentuell abzuwägen, wieweit Eis, Nässe, oder Trockenheit in den Prüfungen vorhanden sind“, so Christoph Zellhofer, der am liebsten bei tief winterlichen Bedingungen fahren würde.

Um bei eventuell erforderlichen Fahrwerkswechsel gerüstet zu sein, ist das Material für den Ford Fiesta und den Suzuki Swift in Mini-Containern griffbereit verpackt. Knapp zwanzig Minuten sind für jedes Fahrzeug, bis es rennfertig aus der Servicestelle rollen kann, zum Umbau erforderlich.

ZM Racing-Teamchef Martin Zellhofer sieht im Franzosen Adrien Fourmaux einen Fahrer, der um den Gesamtsieger mitfahren wird, und rechnet in den 168 km mit einer harten Ausei nandersetzung gegen die Uhr, denn die Heimischen haben, schon von den Rally2-Autos her gesehen, gewaltig aufgerüstet.