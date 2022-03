Erfolgslauf am Hochkar geht weiter

Das Draxlerloch am Hochkar war am Wochenende Schauplatz von zwei Schülerrennen, die zum NÖ Nachwuchscup zählten. Beide Rennen, der Riesentorlauf am Samstag sowie der Slalom am Sonntag wurden vom SC Göstling-Hochkar unter Rennleiter Karl Aichmayer durchgeführt. Über 60 Teilnehmer waren an beiden Tagen am Start. Und die großen Favoriten gaben sich keine Blöße. Die bisherigen Seriensieger räumten wieder ab. Hannah Frühwald und Bastian Bayer (beide SC Göstling-Hochkar) sowie Stephan Koch (Sportunion Waidhofen) siegten an beiden Tagen. Im Riesentorlauf gab es zusätzlich noch einen Heimsieg durch Romy Sykora.