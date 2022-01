Stephan Koch zeigte im Zillertal auf

Mit der Bestzeit im Jahrgang 2006 trumpfte TZW-Waidhofen-Schüler Stephan Koch auf. Beim ÖSV Kids-Cup stellten sich die Nachwuchsläufer in Hochfügen im Zillertal den Disziplinen Riesentorlauf und Slalom. Im Riesentorlauf knallte Koch die Bestzeit in seinem Jahrgang hin. Bei den am nächsten Tag folgenden Slalomrennen belegte er die Plätze zwei (zweimal) und drei. Mit den Leistungen erhielt Koch eine Einladung vom ÖSV zu den internationalen Schülerrennen Ende Jänner in Kitzbühel. Mit Alexander Spacil, Lorenz Schachinger und Lea Haidler waren gleich weitere drei Athleten des TZW sowie der Sportunion Waidhofen am Start. Alexander Spacil schloss an seine guten Trainingsleistungen an und landete im Riesentorlauf stets im Feld der Top-15. Im Slalom verpasste er nur um ein paar Zehntel den Podestplatz und wurde am Ende Achter. Lorenz Schachinger belegte Rang acht im Riesentorlauf, musste aber verletzungsbedingt die Heimreise antreten. Lea Haidler sicherte sich bei den Damen Rang neun (Slalom) und zehn (Riesentorlauf).