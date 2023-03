Waidhofner Schüler bezwangen Weltcupstrecke

Werbung

Bei den Schülerrennen am Semmering zeigte die Sportunion ebenfalls auf. Großartig kam Thomas Heigl von der Sportunion Waidhofen mit den Herausforderungen zurecht. Er holte sich im ersten Rennen mit Tagesbestzeit bei den Burschen den Sieg in der Klasse S14. Auf Rang zwei landete Michal Kalwa, Marco Rohregger erreichte den sechsten Platz. Bei den jungen Damen belegten Sarah Hopfgartner in der Klasse S14 und Valerie Körber in der Klasse S16 als jeweils Jahrgangsjüngere den vierten Rang. In der Klasse S16 Burschen fuhr Samuel Rammel mit Rang drei auf das Podest.

Im zweiten Rennen durften sich Hopfgartner und Körber jeweils über Rang drei freuen. Michal Kalwa siegte mit einer tollen Fahrt bei den S14 Burschen Jonas Berger erreichte Rang acht. Ein versöhnliches Ende nahm der Ausflug auf den Semmering schließlich auch für die im ersten Rennen ausgeschiedenen S16 Burschen Lorenz Schachinger und Stephan Besendorfer. Lorenz gewann diese Klasse, Stephan fuhr auf Rang drei. Samuel Rammel fuhr auf Platz vier.

Die Jüngsten zeigten sich am Annaberg von der besten Seite. Egal ob beim Minicross-Rennen oder am folgenden Tag beim ÖSV Xaomi Kids-Cup. Mittendrin auch die Läuferinnen und Läufer der Sportunion Waidhofen. Zwei Siege feierte Lilli Brandecker in der U8. Auf Rang zwei fuhren Julia Lugmayr (U8) und Maximilian Sperr (U8). Den dritten Platz sicherten sich Kristian Kalavsky in (U8), Laura Hirner (U9) sowie Gregor Heigl in der (U11). Tolle Leistungen zeigten auch die Racerinnen Flora Fischhuber, Fabia Hofmacher, Xenia Hofmacher, Lenka Kalavska, Sophie Lugmayr und Silvia Hirner. Sie belegten in ihren stark besetzten Klassen Plätze im vorderen Mittelfeld. Ihr Können unter Beweis stellten auch Paul Divinzenz, Oliver Kalavsky und Constantin Bliem, die das Ergebnis der Sportunion abrundeten.