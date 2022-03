Eine weitere positive Bilanz

Nach der erfolgreichen Jugend-Europa- und Weltmeisterschaft in Ritten folgte die 14. Eisstock-Weltmeisterschaft in der allgemeinen Klasse. Und auch hier waren die Österreicher wieder erfolgreich. Insgesamt sicherte sich Österreich dreimal Gold, siebenmal Silber und zweimal Bronze. Und mittendrin auch Eisstocksportler aus dem Mostviertel.

Den Anfang machte Markus Weichinger. Im Weitenbewerb gewann Weichinger mit der Mannschaft die Silbermedaille. Sie mussten sich am Ende Deutschland geschlagen geben. „Wir gratulieren dem deutschen Team. Sie haben sich Gold verdient. Wir haben gewusst, dass es schwierig wird. Die Team-Silbermedaille ist für uns ein guter Beginn. Mehr war nicht drinnen“, sagte Weichinger. Im Einzelbewerb schrammte er dann mit Rang vier an einer Medaille vorbei.

Noch erfolgreicher verlief der Team-Weitenbewerb für Petra Winkler aus Loosdorf. Angeführt von Lisa Marie Stampfl, die mit 134,62 Meter die Bestweite erzielte, holte das österreichische Damenteam die Goldmedaille. Petra Winkler steigerte sich im fünften Versuch auf 128,14 Meter und war somit ein wichtiger Bestandteil für den Gewinn der Goldmedaille. „Ich bin mega-stolz auf dieses Gold. Danke auch allen mitgereisten Fans aus Niederösterreich“, freute sich Winkler.

Abschließend stand das Mannschaftsspiel auf dem Programm. Mittendrin auch die beiden Wanger Schützen Patrick Solböck und Christian Hobl.

Goldmedaille als das große Ziel

Die österreichische Auswahl schaffte in souveräner Manier den Finaleinzug. Dort wartete mit dem deutschen Team der stärkste Konkurrent. Die deutsche Auswahl war an diesem Tag einen Tick besser und sicherte sich den Weltmeistertitel. Dennoch blieb am Ende der Vize-Weltmeistertitel. „Das war eine sehr erfolgreiche WM, auch wenn die Bilanz weniger Gold- und mehr Silbermedaillen brachte. Wir haben einige Male am Gold gekratzt, aber am Ende nicht gewonnen“, sagte BÖE-Sportdirektor Klaus Pfleger.