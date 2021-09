Was für ein historischer Tag. Beim Aufstiegsspiel der 2. Landesliga empfing der ESV Allersdorf den ESV Kematen. Als Gruppenerster der Vorrunde hatte das Team des SG Landsteiner Allersdorf/U.Randegg das Heimrecht. Im „Best of 5“ duellierten sich die beiden Teams um den Aufstieg in die höchste NÖ Spielklasse.

Vor rund 50 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an ein Spiel auf Augenhöhe, wobei allen Spielern die Nervosität anzumerken war, da es immer wieder vermeidbare Fehler gab. In einem packenden Duell, bei dem zuerst die Gäste aus Kematen in Front lagen, setzten sich am Ende die Heimischen knapp mit 6:4 durch und feierten den Aufstieg in die 1. Landesliga. „Für uns ist es ein historischer Erfolg, denn zum ersten Mal sind wir im Sommer in der 1. Landesliga“, freute sich Mannschaftskapitän und Vereinsobmann Alfred Weichinger jun. überschwänglich.