Zweimal Silber für Solböck bei Staatsmeisterschaft

Ziel-Staatsmeisterschaft Mit großen Erwartungen ging es für Patrick, Jakob und Stefan Solböck zur Ziel-Staatsmeisterschaft nach Marchtrenk. Der Vater und seine Söhne vom ESV Wang lieferten gute Leistungen ab. Im Herren-Bewerb schrammte Jakob Solböck im Finale ganz knapp an einer Medaille vorbei.

Doch mit seinem vierten Rang hat er einen Startplatz im Jahr 2024 fixiert. Den Sprung ins Finale schaffte auch Bruder Patrick Solböck und belegte dort den fünften Platz. Vater Stefan Solböck belegte den 14. Rang von insgesamt 35 Stockschützen. Das Trio Solböck schlitterte auch im Teambewerb, gemeinsam mit dem Allersdorfer Harald Progsch, knapp an einer Medaille vorbei. Erst mit dem letzten Versuch kam das Team Niederösterreich auf den vierten Rang.

Leistungen für Europameisterschaft

Bei den Senioren jubelte Stefan Solböck über die erste Silbermedaille für Wang. Er musste sich nur dem Oberösterreicher Hermann Wimhofer geschlagen geben.

Die zweite Silbermedaille nach Wang holte Jakob Solböck. Der Youngster war bei den Junioren U23 erfolgreich unterwegs und sicherte sich Edelmetall. Nebenbei spielte Jakob Solböck die Qualifikation für die Junioren-Europameisterschaft. Mit den gezeigten Leistungen sollte sich Solböck einen Platz gesichert haben. Eine weitere Möglichkeit, sich zu präsentieren, bietet der Quali-Lehrgang am kommenden Wochenende in Vöcklabruck.

Trainings-Wintercup Bevor in Marchtrenk die Ziel-Staatsmeisterschaft über die Bühne ging, erfolgte der Abschluss des Trainings-Wintercups in Marchtrenk. Jeweils an zehn Donnerstagen wurde gespielt. Am Ende setzte sich der ESV Union Ladler Wang durch. Insgesamt waren zehn verschiedene Wanger Spielerinnen und Spieler im Einsatz.