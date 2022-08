Riverthlon Waidhofen/Ybbs: Streckenrekord bleibt bestehen

Werbung

Der Swim & Run Riverthlon in Waidhofen startete wieder traditionell mit dem Massenstart. Beim Hero-Bewerb mussten die Athleten 2,7 Kilometer schwimmen und 4,4 Kilometer laufen. Wer den Streckenrekord knackt, erhält 500 Euro. Da hatte im Vorjahr Christoph Pölzgutter mit 49:48 Minuten eine Marke gesetzt. Dieser war in diesem Jahr nicht am Start. Der Hero-Sieger Christoph Kirschka aus Neu-Mitterndorf benötigte für die Strecke 50:20 Minuten.

Auf den weiteren Plätzen landeten Enrico Gallo und Werner Strohmayer. Bei den Damen siegte Favoritin und Lokalmatadorin Elena Neunteufel vor den Vereinskolleginnen Petra Leichtfried und Cornelia Großschartner. Beim Hobby-Bewerb (1 Kilometer schwimmen und 1,3 Kilometer laufen) siegte Jan Gaberc vor Sandro Tatzreiter (Sportunion Waidhofen) und Michael Pöchhacker. Bei den Damen war Bettina Ecker siegreich. Jana Recinsky und Anna Mairhofer aus Waidhofen sicherten sich die weiteren Podestplätze. Auf der kurzen Distanz gab es zwei neue Streckenrekorde.