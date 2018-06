ST. MARGARETHEN - WAIDHOFEN 3:6.

Gegen einen der direkten Konkurrenten im Abstiegskampf feierten die Waidhofner den erhofften Sieg. Aufatmen können die Ybbstaler aber trotzdem noch nicht. „Es ist nicht sicher, dass man mit drei Siegen oben bleibt. Es wird vermutlich auf die letzte Runde drauf ankommen“, erklärt Mannschaftsführer Lukas Sieghartsleitner, der ein wenig einem höheren Sieg nachtrauerte.

Dieser wäre nämlich durchaus möglich gewesen. Die Waidhofner boten eine kompakt gute Mannschaftsleistung und entschieden fünf der sechs Einzel in zwei Sätzen für sich. Lediglich die Partie von Jan Poskocil fiel aus der Reihe.

Körperliche Probleme bremsten Poskocil

Der Waidhofner hatte den ersten Satz verloren, kämpfte sich aber im zweiten in die Partie, ehe er Mitte des Satzes körperliche Probleme bekam. Er entschied den Satz noch für sich, konnte aber kaum mehr laufen. „W.o. geben konnte er nicht, sonst hätte er im Doppel nicht mehr spielen dürfen“, begründete Sieghartsleitner, warum Poskocil den Satz mehr oder weniger widerstandslos abgab.

Ein Spiel der vergebenen Chancen gab es dann auch im Doppel. In einer ausgeglichenen Partie hatte sich das Duo Ofner/Sieghartsleitner im Champions-Tiebreak eine 4:1-Führung herausgespielt, brachte diese aber nicht über die Runden, was Neuzugang Ofner die erste Saisonniederlage bescherte. „Ein Dreier wäre wichtig gewesen. Jetzt wird es wieder eng in der Tabelle“, befürchtet Sieghartsleitner. Somit steht in den nächsten beiden Partien der Klassenerhalt am Spiel. Gegen Telfs wären die Waidhofner schon mit einem Punkt zufrieden, gegen den TC Kern muss aber ein Sieg her. „Einer von uns wird der zweite Absteiger nach Koppl sein“, rechnet Sieghartsleitner mit einem richtigen Endspiel. Dass die Waidhofner dabei Heimvorteil haben, ist sicher ein Vorteil.

LANDESLIGA C HERREN

BREITENAU - AMSTETTEN II 7:2. Eine Begegnung, in der für die Amstettner überraschenderweise viel mehr möglich gewesen wäre als erwartet. „Unser Ziel war ein Punkt. Wir haben gewusst, dass das schwer wird“, schilderte Mannschaftsführer David Sonnleitner die Erwartungshaltung. Umso überraschter waren die Gäste dann, dass sie in den ersten drei Einzeln sogar Chancen auf den Sieg hatten. Im Endeffekt steuerte jedoch Michael Laimer nach Aufgabe seines Gegners den einzigen zählbaren Erfolg im Einzel bei. Das Duo Urban/Hausberger sorgte für den zweiten.

BIBERBACH - GLOGGNITZ 3:6. „Wir haben angeschrieben“, freute sich Mannschaftsführer Stephan Dautinger trotz der Niederlage über den ersten Punkt für seine Mannschaft. Nach dem 1:5-Zwischenstand nach den Einzeln, holten die Gastgeber in den Doppeln noch das Maximum heraus. Nun freut man sich schon auf die nächsten beiden Gegner, denn Schwechat und Gmünd sollten für die Biberbacher durchaus schlagbar sein. „Das werden unsere“, ist Dautinger optimistisch.

WAIDHOFEN II - TULLN 2:7. Gegen die starken Tullner gab es für die heuer noch sieglosen Waidhofner erwartungsgemäß wenig zu bestellen. Zwei Dreisatzsiege von Luca Wundsam und Mannschaftsführer Paul Schörghofer blieben die ganze Ausbeute. Bessere Erfolgschancen haben die Waidhofner in der nächsten Runde, wenn sie auf Tabellennachbar Theresienfeld treffen.

LANDESLIGA B DAMEN

KREMS - HAIDERSHOFEN 5:2. Ohne Mannschaftsführerin Barbara Gruber gingen die Haidershofnerinnen in die Partie gegen eines der beiden stärksten Teams der Liga. Mehr als einen Punkt hatte man sich im Vorfeld nicht erwartet. Dass man mit etwas Glück sogar gewinnen hätte können, schon gar nicht.

Nachdem die beiden Dreisatzpartien in den Einzeln an die Gastgeberinnen gingen, sicherten sie sich eine 3:2-Führung, die dann fast nicht gereicht hätte. „Wir waren überrascht, dass wir in den Doppeln so mithalten konnten“, gab Christina Gebeshuber zu. Beide Spiele gingen nämlich ins Champions-Tiebreak. Da hatten die Kremserinnen dann aber das glücklichere Ende für sich.

LAA - BLINDENMARKT 1:6. Auch wenn der Spielverlauf nicht ganz so klar war wie das Ergebnis, feierten die Blindenmarkterinnen, die diesmal auf Mannschaftsführerin Doris Kralovec verzichten mussten, einen sicheren Sieg. „Damit ist der Klassenerhalt gesichert“, betonte Dagmar Heindl. Die einzige Niederlage an diesem Tag musste Sophia Bachler einstecken. Ihr war gegen die 12-jährige Tschechin Bejlek kein Game vergönnt.