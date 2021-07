Nichts für schwache Nerven, diese letzte Runde. Denn selbst Hartberg als Dritter in der Tabelle lief noch Gefahr, in den Abstiegskampf verwickelt zu werden.

„Dass von neun Mannschaften gleich drei absteigen müssen, hat die Saison natürlich noch spannender gemacht. Das war ein Nervenkitzel, den wir nicht gebraucht hätten“ Christian Lindenhofer, Teamchef

„Unglaublich, wie eng in dieser Liga die Mannschaften beieinander lagen. Zwischen Platz zwei und sechs liegen jetzt zum Schluss gerade einmal drei Punkte Unterschied“, resümiert Teammanager Christian Lindenhofer. Am Ende war es nur Anif, das ungeschlagen davonzog. Auch Waidhofen begab sich, vor allem durch starke Ergebnisse zum Start, relativ bald auf die sichere Seite. „Dass von neun Mannschaften gleich drei absteigen müssen, hat die Saison natürlich noch spannender gemacht. Das war ein Nervenkitzel, den wir nicht gebraucht hätten“, kann Lindenhofer abschließend schon wieder ein bisschen schmunzeln.

„Am Ende sind wir belohnt worden“

In Klosterneuburg gab nur Gregor Hausberger einen Satz ab, gewann aber danach das Championstiebreak souverän. Da stand es aber bereits 5:0 für Amstetten. Die Doppel waren danach nur mehr Formsache. Trotzdem durfte sich Amstetten keine Schwächen leisten. Ein 8:1 war Minimum für drei Punkte. „Wir haben Klosterneuburg nicht unterschätzt, die Vorbereitung lief ab wie immer“, hält Lindenhofer fest. Dann begann aber erst das Zittern, da sich Linz mit Hartberg ein Herzschlagduell lieferte. Linz führte bereits 3:1, Hartberg stellte auf 3:3 in den Einzeln.

„Auf der Heimfahrt waren wir immer am Liveticker dran. Als der Hartberger Sieg feststand, war der Jubel groß. Am Ende sind wir belohnt worden“, so Lindenhofer. In acht Runden wurden 288 Partien gespielt. So entschied genau ein Match, ob Amstetten nächstes Jahr wieder in der Bundesliga aufschlägt.