UTC Waidhofen/Ybbs: Neue Aufgabe Unteres Play-off

Die erste Phase des Abenteuers Oberste Spielklasse ist für die Tennisspieler des UTC Waidhofen vorbei. Die, zum Teil leider auch erwartete Bilanz ist ernüchternd. Vier Spiele, vier Niederlagen. Gegen Schwaz und Mauthausen jeweils ein 1:8, gegen den Wiener Athletiksportklub und gegen Steyr setzte es die Höchststrafe, nämlich je ein 0:9. Nun wartet das Untere Play-off, wo der Kampf um den Verbleib in der 1. Bundesliga doch noch geschafft werden soll.

„Es hat sich leider bewahrheitet, Geld regiert die Tenniswelt. Da können wir leider nicht mithalten, denn solche zahlungswillige Sponsoren haben wir einfach nicht. Wobei es bei den meisten Vereinen ein tennisverrückter Firmenchef ist, der eben mal 100 000 € pro Saison, oder auch mehr, vom Firmenbudget abzweigt, und das als Werbeausgabe sieht. Hast du den nicht, bist du in der 1. Bundesliga Zweiter, so einfach ist das. Aber unser Weg lautet ja sowieso, Spieler aus der Umgebung, oder mit Vereinsbezug, und keine hoch bezahlten Profis. Sollten wir wieder absteigen, so ist das kein Beinbruch für uns“, hält Obmann Heinz Reicharzeder fest.

Gegen den Wiener Athletiksport Club musste Waidhofen zudem auf einige starke Akteure verzichten. Wenzel Graski zog sich bei einem Turnier eine Verletzung zu, Gregor Hausberger war krank, und Patrick Ofner konnte verletzungsbedingt kein Doppel mehr spielen. Jürgen Florian und Stephan Schmutzer durften somit auf fünf und sechs ran, waren aber unterm Strich ähnlich chancenlos, wie der Rest der Mannschaft.

Bereits nächste Woche startet somit die Aufgabe Unteres Play-off für Waidhofen. Drei Gegner aus der Parallelgruppe gilt es zu bespielen, wobei mit Anif ein bekanntes Team wartet.

„Mit ihnen sind wir ja aufgestiegen, deren Stärke ist uns bekannt. Auch der TC Harland 1 tritt mit einer sehr starken Mannschaft an. Am ehesten traue ich uns gegen den TC Dornbirn etwas zu, da muss aber bei uns alles passen. Auf jeden Fall werden wir alles versuchen, um doch noch den Klassenerhalt zu schaffen“, so Reicharzeder abschließend.

Gestartet wird am 11. Juni in Salzburg/Anif, eine Woche später folgt die Reise zum TC Harland. In der letzten Runde des Play-off wartet auf eigener Anlage der TC Dornbirn. Vielleicht ein großes Abstiegsfinale.