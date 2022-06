UTC Waidhofen/Ybbs: Vom Regen in die Traufe

Werbung

Gleich in der ersten Runde des Abstiegs-Play-Offs wartete mit Anif eine Mannschaft aus der Parallelgruppe, die mit drei Siegen knapp das Final4 verpasst hatte. Somit wieder eines jener Kaliber, gegen das man mit einer klaren Abfuhr rechnen musste.

Und so kam es dann auch. In Salzburg reichte es im Schnitt in jedem Match nur für drei bis vier Games, von einem Satzgewinn war man diesmal weit entfernt. Wobei Anif die Ausländerregel erneut gebrochen hatte, und mit zwei Deutschen und einem Belgier (alle ITN 1,4) antrat. Die Geldstrafe dafür wurde wahrscheinlich aus der Portokasse bezahlt. Bereits nach den Einzeln war das Ding gelaufen. Sowohl Patrick Ofner, der weiterhin nicht voll fit wirkte, als auch Jonas Gundacker, Gregor Hausberger, Wenzel Graski, Stephan Schmutzer und Günther Haider – der in der 1. Bundesliga sein Debüt feierte – waren auf verlorenem Posten. Einige wichtige Spieler fehlten aber im Kader der Waidhofner.

Einige Ausfälle bei Waidhofen

Michael Weinberger musste krankheitsbedingt absagen, und Mannschaftsführer Lukas Sieghartsleitner war privat verhindert. Aber auch Patrick Ofner wirkte nicht ganz fit, und Jonas Gundacker hatte aufgrund Maturastress eine nicht gerade ideale Vorbereitung. Unterm Strich ergab das gegen so einen Gegner eine zusätzlich Schwächung, die man nicht so einfach wegsteckt. Positiv war hingegen, dass Gregor Hausberger und Wenzel Graski wieder dabei waren.

„Eigentlich hätte Anif im Final4 spielen müssen, mit der Qualität, die diese Mannschaft hat. Es war uns im Vorfeld schon klar, dass dieser Gegner der stärkste im Unteren Play-Off sein wird. Es geht aber weiter Schlag auf Schlag. In der anstehenden Doppelrunde spielen wir zuerst am Feiertag gegen den TC Harland auswärts, und am Samstag daheim zum Abschluss gegen Dornbirn, wo ich mir schon Chancen auf einen Sieg ausrechne. Unterm Strich muss ich aber schon sagen, dass wir mit unserer Mannschaft in der 2. Bundesliga besser aufgehoben wären, da im Verein nicht das Ziel verfolgt wird, mit teuren Legionären einen Erfolg zu erzwingen. Wir werden nicht viele Tränen verdrücken, sollte uns das Schicksal Abstieg ereilen“, hält Obmann Heinz Reicharzeder abschließend fest.