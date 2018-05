WAIDHOFEN - GRATKORN 5:4. Die Ausgangslage für diese Partie war klar: Will man den Klassenerhalt schaffen, dann ist ein Sieg gegen einen der Abstiegskandidaten enorm wichtig. Mit dem knappen Erfolg gegen Gratkorn haben die Ybbstaler nun einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung gesetzt. In Sicherheit wiegen können sie sich aber weiterhin noch nicht. „Um den vorletzten Platz werden drei bis vier Mannschaften kämpfen. Und da sind wir dabei“, erklärt Mannschaftsführer Lukas Sieghartsleitner.

Die Partie gegen die Steirer begann für die Hausherren perfekt – nämlich mit einem 3:1-Zwischenstand nach vier Einzeln.

Patrick Ofner ist weiterhin unantastbar

Angeführt vom gewohnt starken Patrick Ofner, der an diesem Tag im Einzel und Doppel insgesamt nur vier Games abgab, lieferten die Waidhofner eine starke Partie ab. Jan Poskocil steuerte nach schwächerem ersten Satz einen Zweisatzerfolg bei, Lukas Sieghartsleitner durfte auch endlich über den lange herbeigesehnten ersten Saisonerfolg jubeln. Eine Partie auf hohem Niveau spielte Legionär Danylo Kalenichenko. Ein Sieg war dem Ukrainer aber nicht vergönnt.

Simon Schörghofer erwischte keinen guten Tag und musste eine klare Niederlage hinnehmen. Mehr wäre für Tobias Obenaus möglich gewesen. Der Waidhofner führte im ersten Satz bereits mit 4:1 und 5:2, konnte dies aber nicht in Zählbares verwandeln und musste sich ebenfalls in zwei Sätzen geschlagen geben.

Erleichterung. Waidhofens Mannschaftsführer Lukas Sieghartsleitner feierte gegen Gratkorn seinen ersten Saisonsieg. | Vogl

„Nach dem 3:3 haben wir uns dann überlegt, wie wir zwei starke und ein gutes Doppel aufstellen können“, verrät Lukas Sieghartsleitner. Letztendlich erwischten die Waidhofner die perfekte Aufstellung. Die Duos Kalenichenko/Poskocil und Ofner/ Schmutzer waren klar in zwei Sätzen erfolgreich. Auch Sieghartsleitner/Obenaus erspielten sich eine 4:2-Führung, machten aber in der Folge kein Game mehr. „Da hat die Spannung nachgelassen, weil die beiden anderen Partien schon entschieden waren“, betont Sieghartsleitner.

Mit St. Margarethen wartet auf die Ybbstaler am Donnerstag der nächste Abstiegskandidat. Ein Sieg oder zumindest ein Punkt sind die Ziele für diese Begegnung. „Bei einem Sieg hätten wir dann sieben Punkte. Das hat im Vorjahr zum Klassenerhalt gereicht“, weiß der Mannschaftsführer.

LANDESLIGA A

SCHWECHAT - ST. VALENTIN 5:4. Gegen Schwechat hatten die Valentiner mit einem Sieg gerechnet. Geworden ist es jedoch die zweite bittere Niederlage in Folge. „Wie wir gesehen haben, dass Marcel Waloch, der bisher noch nicht zum Einsatz gekommen ist, spielt, haben wir gewusst, dass es mit einem Sieg eng wird“, erklärt Mannschaftsführer Yannik Leitner. Bereits in den Einzeln war eine Vorentscheidung zugunsten der Gastgeber gefallen. Lediglich David Juras und Thomas Holzmann punkteten für St. Valentin. Stephan Tumphart ging beim Comeback nach seiner Verletzungspause noch leer aus. „Er ist erst zu 70 Prozent fit“, hat Leitner dafür eine Erklärung parat. Mehr als zwei Siege waren in den Doppeln dann nicht drinnen.

AMSTETTEN - GEDERSDORF 8:1. Mit diesem Kantersieg schlüpften die Amstettner endgültig in die Favoritenrolle. „Jetzt können wir uns nicht mehr verstecken“, sagt auch Mannschaftsführer Christian Lindenhofer. Mit seiner besten Saisonleistung feierte Felix Schüller seinen ersten Sieg im heurigen Jahr. Christof Zeiler, Dominik Winninger, Stefan Auinger und Gregor Hausberger gaben in ihren Einzeln gemeinsam nur elf Games ab. Eine Niederlage einstecken musste diesmal die Nummer 1, Manuel Pröll. Mit dem Slowaken Jan Stancik traf er aber auf einen der stärksten Spieler der Liga. Nicht zum Einsatz kam auch diesmal Stefan Gatterbauer. Er muss wegen eines Knochenmarködems im Handgelenk weiterhin pausieren.

LANDESLIGA B

ZISTERSDORF - ALLHARTSBERG 8:1. Die nächste klare Niederlage der Allhartsberger, die ersatzgeschwächt in die Partie gehen mussten. In den Einzeln gelang kein Satzgewinn, den Ehrenpunkt eroberten die Legionäre Hruncak und Babala im Doppel.

BRUNN - HAUSMENING 7:2. „Brunn hat verdient gewonnen, aber 7:2 ist schon ein bisschen hoch“, zog Mannschaftsführer Patrick Pilsinger Bilanz über die für seinen Geschmack zu klare Niederlage. Diese war aber bereits nach den Einzeln besiegelt, denn mehr als ein Sieg durch Jonas Gundacker gelang den Hausmeningern nicht. Abstiegssorgen hat man trotz der drei Niederlage in drei Spielen noch nicht. „Die schwächeren Gegner kommen erst“, ist Pilsinger überzeugt.