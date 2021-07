Fest in heimischer Hand war das Stadt der Türme Open in Waidhofen. Im Finale des Kategorie III-Turniers standen sich die Vereinskollegen Jonas Gundacker und Lukas Sieghartsleitner. Am Ende setzte sich Sieghartsleitner mit 6:4 und 6:2 durch.

Dabei hatte der spätere Turniersieger mehr Arbeit zu verrichten. Im Halbfinale gewann er gegen Stephan Schmutzer (ebenfalls Waidhofen) in zwei Sätzen. Jonas Gundacker hätte gegen Gregor Hausberger antreten müssen, doch dieser musste aufgrund eines Einsatzes bei einem Challenger-Turnieres w.o. geben. Beim Hobbyturnier standen sich zwei Amstettner im Finale gegenüber. Philipp Bernreiter und Peter Handlgruber lieferten sich eine packende Partie. Nach drei Sätzen setzte sich der an Nummer vier gesetzte Bernreiter durch.