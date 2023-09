Die eigene Schallmauer durchbrochen

Der Triathlon in Podersdorf ist inzwischen eine traditionelle Veranstaltung. Früher fand der Schwimmsplit im Neusiedlersee statt (war damals schon teilweise eher ein Wandertag), seit vergangenem Jahr – bei extremen Niederwasserstand des Neusiedlersees – wurde die Schwimmstrecke in die St. Martins-Therme verlegt.

Dieses Layout hat sich sehr bewährt, fast alle angebotenen Bewerbe waren ausverkauft. Dort nahmen vier Athletinnen und Athleten der Sportunion Waidhofen verschiedene Distanzen in Angriff.

Auf der Halbdistanz (1,9 km Schwimmen, 90 km Rad, 21,1 km Laufen) gingen Dieter Forster, Michael Wallner und Thomas Krahofer an den Start. Die beiden letztgenannten hatten mit den sehr heißen Laufbedingungen zu kämpfen. Für Dieter Forster war das die letzte Formüberprüfung vor dem herausragenden Saisonziel, eine Langdistanz (3,8 Schwimmen, 180 km Rad und ein 42 km Lauf) in der Emilia Romagna.

Für ihn hat alles optimal geklappt, die Schallmauer von fünf Stunden konnte mit 4:5:24 Stunden deutlich unterboten werden. Am nächsten Tag startete Sabine Strambach auf der olympischen Distanz. Der Wettergott war bei den Lauftemperaturen gnädiger, dafür war die Radstrecke windiger als am Vortag. Sabine Strambach konnte mit dem dritten Klassenrang in der Kategorie W45 einen Stockerlplatz ergattern.