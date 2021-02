Ein Heimspiel in Linz? Für den UVC Raiba Waidhofen/Ybbs bis vor Kurzem undenkbar! Die Corona-Situation und der kürzlich begonnene Umbau der Sporthalle in Waidhofen machten nun aber ein Ausweichen der Waidhofner Volleyballherren in eine andere Heimspielstätte notwendig.

Dank der Unterstützung der ASKÖ Steelvolleys Linz/Steg konnte das Spiel in der 2. Bundesliga gegen den VC Mils am vergangenen Wochenende in der Georg-von-Peuerbach-Halle im Stadtteil Urfahr ausgetragen werden. Und zu Beginn taten sich die Waidhofner auch schwer und lagen gegen die Tiroler mit 0:1 im Rückstand. Nach einem Schlagabtausch setzte sich Waidhofen aber mit 3:2 im Entscheidungssatz durch.

„Es war von Anfang an schwer, der Gegner hat uns mit seinem variantenreichen Spiel das Leben nicht leicht gemacht. Meine Burschen haben dann gezeigt, was in ihnen steckt und mit viel Leidenschaft dagegengehalten“, freut sich UVC-Trainer Franz Langwieser.