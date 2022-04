Amstettner steigerten Leistung

Werbung

Nach der knappen 2:3-Niederlage im Retourmatch gegen Graz beendet der VCA Amstetten NÖ die aktuelle Saison der Austrian Volley League Men auf dem vierten Rang. Die Mostviertler zeigten sich stark verbessert nach der Heimniederlage, unterlagen aber in einem wahren Krimi über fünf Sätze am Ende hauchdünn den Gastgebern aus der Steiermark.

„Wir haben noch einmal alles versucht und uns auch besser präsentiert als in Amstetten. In der Summe der beiden Spiele war Graz die bessere Mannschaft“, berichtet VCA-Sportdirektor Michael Henschke. Am Ende einer turbulenten Saison, mit starken Leistungen im Europapokal, wo sich die Mostviertler erstmals für das Achtelfinale qualifizierten und die Silbermedaille im Austrian Volley Cup errangen, kann aber trotzdem kein voll zufriedenes Resümee gezogen werden.

„Natürlich war, mit den Corona-Erkrankungen zum schlechtesten Zeitpunkt und den vielen Langzeitverletzten, die Vorbereitung für die Playoffs alles andere als ideal, aber das darf nicht die Ausrede sein, dass wir den dritten Platz nun verpasst haben“, sagt Henschke und fügt hinzu: „Nach der Heimpleite haben die Jungs Charakter gezeigt und ein wirklich großes Spiel abgeliefert.“

Für sein Team ist die Saison nun vorbei. „Allerdings werden wir viele Dinge noch einmal genau reflektieren müssen. Wir sind den großen Mannschaften in Österreichs höchster Liga einen Schritt nähergekommen. Doch wir müssen uns weiter steigern“, erklärte Henschke abschließend.