„Alles lief nach Plan. Sicher gab es Höhen und Tiefen, aber das ist normal im Sport“, erklärt Trainer Stephan Langwieser. Im März wurde der Abbruch der Liga beschlossen. Ebenso gab es keine Meister. Einige Wochen später gab der Volleyballverband die Zusage, dass das UVC-Herrenteam in der nächsten Saison in der 2. Bundesliga aufschlagen wird. „Wir freuen uns über den Aufstieg. Das Team wird sich optimal auf die Herausforderung vorbereiten“, jubelt Sektionsleiter Gottfried Winkelhofer. Auch Mittelblocker Elias Zacharias freut sich über den größten Erfolg in der Vereinshistorie: „Es ist eine Ehre in der zweithöchsten Liga Österreichs zu spielen.“