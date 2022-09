Ziel des VCA Amstetten: Fixpunkt in den Top Vier

Werbung

Ende September geht es wieder los. Genauer gesagt am 24. September mit dem erstmals ausgetragenen Supercup. Dabei trifft der Meister und Cupsieger Waldviertel auf den Vize-Cupsieger Amstetten. Dabei haben die Mostviertler Heimvorteil. „Da werden wir erstmals sehen, wo wir stehen. Wir haben seit Jahren nicht mehr gegen Waldviertel gewonnen“, erklärt Sportdirektor Michael Henschke.

Doch dieses Mal rechnet sich Henschke realistische Chancen aus. Denn wie jedes Jahr waren die Amstettner am Transfermarkt wieder aktiv. So fand mit Michael Czewinski, das laut Henschke „Toptalent aus Österreich“ den Weg zum VCA. Der 18-Jährige wird als Diagonalangreifer zum Einsatz kommen und zeigte zuletzt auch schon im Nationalteam auf.

„An ihm waren mehrere Klubs dran. Wir haben aufgrund der Infrastruktur und der Möglichkeit auf Spielzeit den Zuschlag erhalten“, erklärt Henschke, der durchaus mehr Österreicher nach Amstetten lotsen wollte. Aber: „Wir hatten mit mehreren Spielern verhandelt. Doch am Ende ist eben der Pool an talentierten und leistungsbereiten Österreichern nicht sehr groß“, sagt Henschke.

Daher kam der ausländische Markt wieder in Betracht. Und da holte Henschke mit dem 2,15-Meter großen Deutschen Franz Hüther einen echten Blickfang. „Wenn man mit ihm auf der Straße geht, schauen viele verdutzt“, lacht Henschke. Doch auch am polnischen Markt wurden die Am stettner fündig. Robert Brzostowicz wechselt aus der ersten polnischen Liga ins Mostviertel. „Wir bekommen die Toptalente nach Amstetten, nicht aufgrund des Geldes, sondern aufgrund der Infrastruktur, der Möglichkeit international zu spielen und vor allem wegen Trainer Andrej Urnaut“, sagt Henschke, der den 54-Jährigen als wahren „Glücksgriff“ bezeichnet.

Nach zehn Jahren wieder in MEVZA

Mit 14 Spielern gehen die Amstettner in die neue Saison, die noch intensiver wird als die Vorsaison. Der Grund: seit zehn Jahren spielt der VCA neben dem Europapokal und der Bundesliga wieder in der Mitteleuropäischen Liga. Dabei sind nur die drei besten Mannschaften aus Österreich spielberechtigt und da Graz seine Teilnahme zurückzog, ergriff Amstetten die Chance. „Aber auch nur, weil sich der Turniermodus verändert hat. Sonst hätten wir zu viele Reisen gehabt“, sagt Henschke.

Im neuen Modus spielen die Amstettner an einem Mittwoch gleich gegen drei Teams. „Somit fallen nur fünf Reisen in der Saison an“, erläutert Henschke und fügt hinzu: „Wir erhoffen uns, durch die Spiele gegen den kroatischen oder ungarischen Meister, dann für die Play-offs gerüstet zu sein.“

Als Vergleichswert: Graz gewann in der Vorsaison von insgesamt 18 Spielen nur eines. Und auch im Europapokal gilt es die Hürde Tel Aviv zu nehmen. „Da erwartet uns eine schwere Aufgabe. Aber durch die internationalen Spiele sind wir für Toptalente aus dem Ausland attraktiv“, gesteht Henschke.

Auf jeden Fall erwartet sich der Sportdirektor eine klare Steigerung zum Vorjahr. „Und da hatten wir trotz der Verletzungssorgen eine gute Saison. Aber durch die Neuzugänge bin ich überzeugt, dass wir noch stärker geworden sind“, gibt sich Henschke sicher und verrät: „In den nächsten Jahren wollen wir in Österreich ein Fixpunkt unter den ersten vier Mannschaften sein.“