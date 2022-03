SPU Zwettl: Form wieder gefunden

Werbung

Denkbar knapp verlief das erste Heimspiel Freitagabend gegen Ybbs. Nach einem verpatzten Matchstart mit hoher Eigenfehlerquote musste Zwettl den ersten Satz abgeben (20:25). Nach und nach fanden die SPU-Damen besser ins Spiel und bewiesen ihre Stärke in der Annahme und im Angriff. Das gute Durchkommen durch den gegnerischen Block und eine starke Serviceleistung verhalf den Zwettlerinnen zu zwei klaren Satzgewinnen in Folge (25:14, 25:19). Allerdings konnten die Damen ihre Leistung nicht auf konstantem Niveau halten und mussten den 2:2-Satzausgleich hinnehmen (20:25). Der Entscheidungssatz verlief schließlich extrem knapp. Nach Vergabe mehrerer Matchbälle war das Glück allerdings aufseiten der Gäste.

Trotz der knappen Niederlage am Vortag startete Zwettl am Samstag energiegeladen in das Heimspiel gegen Mank. Die Zwettlerinnen dominierten von Beginn an und profitierten von den vielen Eigenfehlern der Gäste. Solide Annahmeleistung, wuchtige Angriffe und konstant gutes Spielniveau bildeten die Basis für den klaren Erfolg. Tolle Block-Aktionen und Schupfer von Aufspielerin Verena Gundacker & Co. waren die Draufgabe und somit gingen die ersten beiden Sätze eindeutig an die Zwettl (25:15, 25:16). Im dritten Satz hatten die Damen die Chance zu beweisen, dass alle Spielerinnen die gleiche Spielstärke aufweisen. Ein etwas riskanter Aufstellungswechsel mit vier Spielerinnen führte anfangs zu einem kleinen Rückstand. Nach kurzer Eingewöhnungsphase fand das neu formierte Team aber gut ins Spiel und sicherte mit 25:23 den verdienten 3:0-Sieg.

„Nach dem ersten Match waren wir etwas enttäuscht von unserer Leistung, da wir wissen, dass wir das eigentlich besser können. Der klare 3:0 Sieg am nächsten Tag hat das aber wieder wett gemacht und wir sind sehr froh über die wichtigen vier Tabellenpunkte, die wir dieses Wochenende sichern konnten“, betonte Außenangreiferin Ines Hauer.