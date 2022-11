Sieg beim Lieblingslauf in Sallingstadt

Werbung

Viele Jahre läutete der Martinilauf in Sallingstadt die Waldviertler Crosslauf-Serie ein. Seit zwei Jahren ist er nicht mehr Teil der Serie, aufgrund des Termins Mitte November bietet der traditionelle Martinilauf, der heuer zum 24. Mal ausgetragen wurde, aber ideale Voraussetzungen für eine Crosscup-Generalprobe. 60 Läufer nutzten das.

Einer, der weiß, wie man auf crossigem Untergrund schnell ist, feierte am Samstag einen überlegenen Start-Ziel-Sieg. Crosscup-Titelverteidiger Daniel Hable gelang es, sich bei einem seiner Lieblingsläufe in die Siegerliste einzutragen. „Ein lang ersehnter Traum geht in Erfüllung“, war er euphorisiert.

Der für den LC Werbeprofi laufende Georgenberger absolvierte die 9,7km in 36:42min, fast zweieinhalb Minuten schneller als sein erster Verfolger Patrick Meidl vom SC Zwickl Zwettl. Dritter wurde knapp dahinter der Vitiser Simon Mühlberger. Hable: „Ich habe von Beginn weg ein höheres Tempo angeschlagen, um Verfolger gleich abzuschütteln, habe den Vorsprung kontinuierlich ausgebaut.“ Bruder Jürgen Hable, bis vor gar nicht so langer Zeit eine große Nummer in der Waldviertler Laufszene, hatte auch einen Tipp parat: „Nicht zurückschauen! Das habe ich befolgt, bin mein Tempo weitergelaufen.“ Und das zahlte sich aus.