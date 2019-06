zVg SC Zwickl Zwettl-Obmann und Organisator Reinhard Poppinger.

Selbst die düstere Wettervorhersage konnte der 31. Auflage des Zwettler Stadtlaufs nichts anhaben, 694 Läufer fanden sich am Samstag am Sparkassenplatz ein. „Das ist aufgrund der unsicheren Ausgangslage gar nicht so schlecht“, bestätigte Veranstalter Reinhard Poppinger vom SC Zwickl Zwettl. „Am Vortag waren ja noch Regenschauer und Windböen von bis zu 50 Stundenkilometer angesagt.“

Nur die letzten knapp 70 Sportler des Hauptbewerbs wurden nass, als der Regen plötzlich einsetzte, der Feierstimmung tat das keinen Abbruch. Das traditionelle Aufwiegen der schnellsten Zwettler in Bier musste jedoch verlegt werden. „Die Sparkasse hat uns dafür kurzerhand den großen Saal zur Verfügung gestellt. So lässt sich eine tolle Veranstaltung organisieren. Man muss da mal alle Sponsoren und die 65 Helfer erwähnen“, ist Poppinger dankbar.

Gerungserin Cornelia Fuchs war Schnellste

Ein Ausdauersport-Profi sicherte sich den ersten Platz beim Hauptlauf, der 24-jährige Langläufer Simon Kugler aus Oberösterreich lief in 29:52 Minuten durchs Ziel, gefolgt von Philipp Gintenstorfer und dem Zwettler Andreas Kainz, der das Podium komplettierte. Der Sieg bei den Damen ging an die Gerungserin Cornelia Fuchs, die sich vor der Gmünderin Nicoletta Leidenfrost (LT Gmünd) und Barbara Grabner (LC Werbeprofi) einreihte.

Der Hobbylauf lockte wie immer die meisten Teilnehmer an. Für den Obmann ist das nichts Neues, positiv überraschte ihn nur das große Interesse des Publikums.

zVg Der Rudmannser Georg Schönhofer lief die drei Kilometer lange Strecke am schnellsten.

„Das besteht beim Hauptlauf immer großteils aus den Hobbyläufern. Aber heuer haben die selbst schon so viele Zuschauer gehabt“, erzählt er. Tatkräftig mitgeholfen hat das Lagerhaus Zwettl, das mit 44 Startern nicht nur die größte Gruppe stellte, sondern mit Markus Wimmer (1.) und Andreas Grötzl (3.) zweimal aufs Stockerl lief. Zweiter wurde Florian Haider-Pachtrog (Mukin Shori), bei den Damen gewann die Rudmannserin Leonie Opitz vor Karin Löschenbrand (Zwickl) und Magdalena Schindler.

Schneller als Wimmer war nur Georg Schönhofer, der den identen Jugendlauf in 11:36 Minuten absolvierte. Schnellstes Mädchen war Lara Hag (SMS Zwettl), die am dritten Gesamtplatz landete. „Insgesamt über 400 Anmeldungen sind für alle Nachwuchsbewerbe eingegangen, das macht mich besonders stolz“, meint Poppinger.