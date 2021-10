Eine der populärsten amerikanischen Sportarten wird seit einige Monaten auch im Waldviertel praktiziert. Wie berichtet folgten einem Facebook-Aufruf des Waidhofners Matthias Strobl so viele Football-Fans, dass bereits Anfang des Jahres ein eigener Verein gegründet wurde. Seither trainieren die Woodquarter Wolves zweimal wöchentlich auf dem Fußballplatz in Göpfritz, wohin sie am Samstag auch erstmals zum Schautraining luden.

Das fand bei strahlendem Sonnenschein großen Anklang. Viele Menschen aus der Umgebung nahmen an der Veranstaltung teil und verfolgten das etwa zweistündige Training mit großem Interesse.

Das Training fand nicht mit der im Sport üblichen Schutzausrüstung statt, sondern in einer aus dem American Football entstandenen Variante, genannt „Flag Football“, wie es oft auch im Schulsport betrieben wird. Auf einem verkleinerten Spielfeld wurden dabei verschiedenste spezifische Übungen aus der Sportart und die dazugehörigen Trainingsutensilien vorgeführt. Zum Schluss folgten Spielzüge und Matchsituationen.

Begleitet wurde das top-organisierte Showtraining von über Lautsprecher vermittelte Erklärungen des Headcoaches Joachim Schmid. Aktuell noch Trainer bei den Carnuntum Legionaries aus Fischamend, bei denen Schmid auch als Spieler fungierte, führte ihn sein Weg aus privaten Gründen ins Waldviertel, wo er nun seine Erfahrungen mit den Spielern der Wolves teilen kann. Für die football-interessierten Zuschauer gab es neben Gegrilltem auch im Anschluss die Möglichkeit auf den Platz zu gehen und selbst Übungen auszuprobieren.

Ziel des Schautrainings war es nicht nur, sich erstmals der Öffentlichkeit zu präsentieren, sondern auch um Mitglieder zu werben. Nächstes Jahr wollen die Wolves nämlich in den Meisterschaftsbetrieb einsteigen, wofür der Kader noch wachsen muss, wie Strobl erklärt. Der 21-jährige Waidhofner ist der Initiator des Waldviertler Football-Vereins – des erst zweiten nach den mittlerweile stillgelegten Vorreitern der Schwarzenau Raiders. Aus der großen Resonanz seines Facebook-Aufrufs an Gleichgesinnte kristallisierten sich nun etwa 20 Spieler verschiedenster Altersstufen aus dem ganzen Waldviertel heraus, die Football ernsthaft betreiben möchten.

„Wollen wir in die Meisterschaft einsteigen, brauchen wir aber noch 10 bis 15 Spieler zusätzlich“, erklärt Strobl. Auch offizielle Testspiele müssen die Wolves vorweisen können. Zudem werde der Verein auch vom Österreichischen Football-Verband überprüft, ehe eine Teilnahme erlaubt werde – auch in puncto Football-Platz, ergänzt Trainer Joachim Schmid.

Bis dahin gibt es noch einiges zu tun. Einsteigen müssten die Waldviertler in der untersten Spielklasse, der Division 4 Ost, wo dann doch einige weitere Fahrtstrecken auf dem Programm stehen, da es in der näheren Umgebung keine Football-Klubs gibt.

Gespielt wird dort dann klassischer American Football, mit Schutzausrüstung und normalem Tackle-System. „Flag Football haben wir nur beim Schautraining gespielt“, so Strobl. Interessierte sind bei den Woodquarter Wolves jederzeit willkommen – trainiert wird Mittwoch und Freitag in Göpfritz (facebook.com/w4wolves).