Ein Jahr trafen Andreas Haider Maurer und sein früherer Trainer Daniel Huber alle nötigen Vorbereitungen, jetzt fiel in Schwaz in Tirol der Startschuss für die AHM Tennis Academy. „Wir wollten nicht anfangen, bevor nicht alles geklärt ist“, schildert Haider Maurer im Gespräch mit der NÖN. „Es war gar nicht so leicht, eine passende Location zu finden. Wir haben eine langfristige Lösung gebraucht, mit einer Halle dabei und einem Club.“

Fündig wurden die beiden beim TC Schwaz, der den Waldviertler und seinen Wegbegleiter auch im Breitensport unterstützt. „Den zu fördern, ist uns genauso wichtig. Da starten wir dann im Frühjahr, gemeinsam mit den Clubtrainern in Schwaz, komplett durch.“

Das Leistungszentrum – als solches versteht sich die Akademie – führen er und Huber, die derzeit acht Spieler fast täglich betreuen. Dabei sind vorerst je zwei Hallen- und Außenplätze für das Duo reserviert, Haider Maurer kann sich auch vorstellen, das Angebot bei großer Nachfrage auszubauen.

„Können Spieler bis ganz vorne bringen“

„Dann werden wir mehr Trainer engagieren. Das Ziel ist, ein gutes Angebot zu schaffen, dass für so viele Leistungssportler wie möglich interessant ist. Wir bilden sie von Anfang an aus, sie sollen bei uns den Weg schaffen“, erklärt AHM. Eine Altersgrenze gebe es dabei nicht. „Wir haben schon einen Neunjährigen und der älteste Spieler ist Alexander Erler (ATP-Ranking: 517) mit 22 Jahren. Wenn ein 30-Jähriger bei uns trainieren will, ist das genauso interessant.“

Was der langjährige Tennisprofi seinen Schützlingen mitgeben kann, liegt auf der Hand. „Auch wenn ich ins Trainergeschäft natürlich erst reinwachsen muss, war ich 15 Jahre lang im Herrentennis unterwegs. Diese Erfahrung und meine Einstellung zum Profisport kann ich den Spielern vermitteln, kann Junge wie Profis taktisch weiterbringen“, meint er. „Daniel Huber hat schon einige der Top 100 gecoacht. Wir können Spieler bis ganz nach vorne bringen.“