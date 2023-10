350 Sportler auf den Beinen: Fittes Waldviertel als Mega-Event

Zum bereits dritten Mal lockte der USC Großglobnitz zu seinem einzigartigen Ausdauersport-Event „Fittes Waldviertel“. Ausgehend vom Großglobnitzer Sportplatz können die Teilnehmer dabei laufend, wandernd oder radfahrend zwischen einer 100km-Runde, einer über 60 Kilometer und über 30 Kilometer. Das Konzept erfreut sich schon seit der Premiere größter Beliebtheit: Heuer war die Veranstaltung mit 350 Teilnehmern (absoluter Rekord) erstmals wie berichtet schon im Vorhinein ausgebucht.

„Ein toller Erfolg, wir sind sehr zufrieden“, sagt Gerhard Kreutzer vom Organisationsteam des USC Großglobnitz. Die Teilnehmer kamen dabei nicht nur aus dem Waldviertel, sondern auch aus Oberösterreich, der Steiermark und Kärnten. „Auch zwei Ungaren waren am Start“, so Kreutzer.

Mit 82 Jahren auf der 100km-Distanz

Auf der längsten Distanz über 100 Kilometer waren zehn Teilnehmer unterwegs, darunter etwa die LTU-Waidhofner Hans-Jürgen Fanter und Mario Bauer. Offizielle Zeitnehmung gab es wie immer keine, damit auch keine Reihung. Bauer lief aber als Erster der Langdistanzler durchs Ziel. Ebenfalls in der Königsdisziplin war der älteste Teilnehmer am Start: Wilhelm Reichenvater aus Hörmanns absolvierte mit 82 Jahren die 100 Kilometer. „Eine gigantische Leistung“, zollte Kreutzer Respekt.

Die Strecke führte diesmals von Großglobnitz aus bis in den Bezirk Gmünd. Über Warnung, Langschwarza, Seyfrieds und Langegg ging es bis nach Brand und kommt über Gmünd, Albrechts und Sallingstadt wieder nach Großglobnitz zurück. Die 60km-Strecke stach von Langschwarza über Fromberg nach Albrechts, für die 30km ging es in Warnung links weg und über Limbach und Sallingstadt wieder zurück. Neben Asphalt gab's als Untergrund auch einige Forstwege, teils sogar Mountainbike-Abschnitte für die Radfahrer.

„Die Strecke ist wieder sehr gut angekommen“, berichtet Kreutzer aus ersten Erkenntnissen von den wieder an alle Teilnehmer ausgegebenen Feedback-Karten. „150 Rückmeldungen haben wir schon bekommen, davon sind etwa 98 Prozent sehr positiv.“

Die vierte Auflage ist bereits fixiert. Am 5. Oktober 2024 geht's in Großglobnitz wieder los. Folgt man dem bisherigen Schema müsste die Strecke nach Zwettl, Waidhofen und jetzt Gmünd dann in den Bezirk Horn führen. Darauf möchte sich Kreutzer aber nicht festlegen. „Dazu gibt es noch keine Überlegungen“, betont er. „Die Möglichkeiten für die neue Streckenführung müssen wir uns erst anschauen. Das wird einige Zeit dauern.“