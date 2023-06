Fittes Waldviertel orientiert sich nach Westen

Das gesamte Waldviertel erreichen. Das hat sich das Ausdauersport-Großevent „Fittes Waldviertel“ von Beginn an auf die Fahnen geschrieben. Und so wird auch im dritten Jahr die Route des Lauf-, Rad- und Wanderbewerbs wieder angepasst. Nach dem Bezirk Zwettl zum Start und Waidhofen im Vorjahr geht es diesmal am 7. Oktober in den Bezirk Gmünd.

„Wir möchten für das gesamte Waldviertel stehen, außerdem eine Abwechslung auf der Strecke haben“, erklärt Gerhard Kreutzer vom Organisatorklub USC Großglobnitz. „Andere Bewerbe haben seit 30 Jahren ein und dieselbe Strecke. Das wäre nichts für uns.“

Start und Ziel ist wie immer am Sportplatz in Großglobnitz. Von dort aus führt die 100km-Strecke diesmal über Warnung, Langschwarza, Seyfrieds und Langegg bis nach Brand und kommt über Gmünd, Albrechts und Sallingstadt wieder nach Großglobnitz zurück. Die 60km-Strecke sticht von Langschwarza über Fromberg nach Albrechts, für die 30km geht es in Warnung links weg und über Limbach und Sallingstadt wieder zurück.

Sieben Labstellen sind entlang der Strecke aufgebaut - alle in Vereinsgebäuden oder Feuerwehrhäusern. „Wir sind sehr dankbar, dass sie uns aufnehmen“, betont Kreutzer.

Das Konzept der Veranstalter ohne Zeitnehmung und Startnummern kommt an. Schon jetzt haben sich mehr als 120 Personen angemeldet. „Sehr viele überregionale Teilnehmer, die solche Bewerbe länger im Voraus einplanen“, sagt Kreutzer. „Die Starter aus der Region melden sich kurzfristiger an, das haben wir schon bemerkt.“