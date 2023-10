Ultra-Event am Samstag: Fittes Waldviertel ist ausgebucht

Gut besucht war das Ausdauersport-Event „Fittes Waldviertel“ auch in den ersten beiden Jahren schon. Heuer ist die Lauf-, Rad- und Wanderveranstaltung, die von Großglobnitz aus jedes Jahr neue Teile des Waldviertels erkundet, erstmals schon im Vorfeld ausgebucht - das verkündete der Veranstalter USC Großglobnitz am Montagabend.

Heuer orientiert sich die Strecke wie berichtet nach Westen, erschließt Teile des Bezirks Gmünd. Start und Ziel ist wie immer am Sportplatz in Großglobnitz. Von dort aus führt die 100km-Strecke über Warnung, Langschwarza, Seyfrieds und Langegg bis nach Brand und kommt über Gmünd, Albrechts und Sallingstadt wieder nach Großglobnitz zurück. Die 60km-Strecke sticht von Langschwarza über Fromberg nach Albrechts, für die 30km geht es in Warnung links weg und über Limbach und Sallingstadt wieder zurück. Sieben Labstellen sind entlang der Strecke aufgebaut - alle in Vereinsgebäuden oder Feuerwehrhäusern.

Die Streckenführung für heuer. Mehr Infos dazu auf: fittes-waldviertel.at Foto: privat

„Wir möchten für das gesamte Waldviertel stehen, außerdem eine Abwechslung auf der Strecke haben“, erklärt Gerhard Kreutzer vom Organisationsteam. „Andere Bewerbe haben seit 30 Jahren ein und dieselbe Strecke. Das wäre nichts für uns.“ Einen Sonderstatus hat „Fittes Waldviertel“ auch, weil es keine Zeitnehmung gibt: „Die Veranstaltung soll für jeden etwas sein. Jeder soll dabei an seine Grenzen gehen können, die Strecke selbst auf sich wirken lassen, ohne dabei an irgendwelche Platzierungen denken zu müssen.“

Die Bewerbe starten zeitlich gestaffelt am frühen Samstagmorgen. Für die Wanderer und Läufer geht's auf der 100km-Strecke um 4 Uhr los, um 7 Uhr geht's auf die 60km-Runde und schließlich um 8 Uhr auf die 30km - dabei findet auch der Promistart mit zahlreichen Ehrengästen statt. Die Radfahrer gehen um 9 Uhr auf die 100km- bzw. 60km-Strecke.