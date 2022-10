USC Großglobnitz: „Alles sehr positiv“

Werbung

Noch mehr als eine Woche nach der erfolgreichen zweiten Auflage von Fittes Waldviertel rund um Großglobnitz sorgt das Ultrasport-Event für Läufer, Radfahrer und Wanderer für Aufsehen. „Wir sind wirklich sehr zufrieden wie es gelaufen ist“, schilderte Gerhard Kreutzer vom Veranstalterklub USC Großglobnitz. „Die Rückmeldungen der Teilnehmer waren auch durchwegs positiv.“

Insgesamt 240 Sportler waren in allen Kategorien auf den Beinen. Der älteste unter ihnen war wie schon im Vorjahr Wilfried Reichenvater aus Hörmanns bei Zwettl, der mit seinen 81 Jahren die 60km-Strecke wanderte.

Die 100km-Strecke von Großglobnitz über Göpfritz, Pfaffenschlag und Vitis wieder zurück nahm unter anderem ein Trio des LTU Waidhofen laufend in Angriff. Mario Bauer finishte in selbstgemessenen 10:10std, Josef Filler und Hans-Jürgen Fanter in 11:23. Schnellster über die 100km dürfte Jürgen Zeiler in 10:10 gewesen sein.

USC-Obmann Roman Kreutzer: „Danke den Teilnehmern und unseren Hauptsponsoren Kärcher, Lagerhaus, Kastner und der Raiffeisenbank.“