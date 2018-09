Wind, Wellen, Gewitter, Sonne. Der 31. österreichische Triathlon in Podersdorf bot alles. Die Härte des Rennens machte den Teilnehmern am Samstag zu schaffen, da standen Langdistanz und Mitteldistanz am Programm. Bei der Langdistanz über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen wurden auch die österreichischen Staatsmeister gekürt. Cornelia Krapfenbauer vom URC Langenlois erwischte einen perfekten Tag und wurde hinter ihrer Konkurrentin Simone Kumhofer Vize-Staatsmeisterin.

Der Tag begann mit gewittrigen Regenschauern am Neusiedlersee. Krapfenbauer kam nach 1:18,47 Stunden als achte Frau aus dem Wasser und startete auf dem Rad eine furiose Aufholjagd. Auch Regen und Wind waren für die Zwettlerin kein Hindernis, so ging es als insgesamt dritte Frau im Gesamtklassement ans Laufen – Krapfenbauers Paradedisziplin.

Krapfenbauer beim Laufen unschlagbar

Dort spielte sie ihre ganze Stärke aus, lief den Marathon in 3:13,36 Stunden und sicherte so ihre Position ab. Im Ziel kam Krapfenbauer mit der sensationellen Gesamtzeit von 9:54,07 Stunden an, wurde damit als Gesamt-Dritte nur von zwei Frauen, Simona Krivankova aus Tschechien und der schnellsten Österreicherin, Simone Kumhofer, geschlagen. Bei den Staatsmeisterschaften holte sie damit die Silbermedaille, gewann in ihrer Altersklasse gar den Bewerb.

„Es ist ein absoluter Traum“, war Conny Krapfenbauer fast sprachlos. „Bei der Siegerehrung war‘s ohnehin ein Gänsehaut-Moment, als die Bundeshymne gespielt wurde.“ Umso bemerkenswerter ist die Leistung der Zwettlerin, wenn man bedenkt, dass dieser Ironman erst der zweite ihrer Karriere war. „Das Schwimmen war echt schwer, weil die Bedingungen heftig waren. Beim Radfahren sah ich die Weltuntergangsstimmung mit den Gewitterwolken, die mich noch zusätzlich angespornt haben. Beim Laufen konnte ich dann meine Stärke voll ausspielen.“ Angefeuert wurde sie von Familie und Partner Andreas Kainz. Der musste diesmal aufgrund eines Ödems am Mittelfußknochen passen …

Wie geht‘s für Krapfenbauer weiter? „Eventeull Frauenlauf und Wachaumarathon – dann geht‘s in die Pause.“

Juniorinnen-Bronze für Verena Frühwirth

Bei den Herren war Alexander Frühwirth am Start, hatte nach gutem Beginn im Wasser und am Rad allerdings Probleme beim Laufen. Der Routinier finishte in 10:36,57 als Elfter seiner Altersklasse. Für den sechsfachen Podersdorf-Sieger gab‘s diesmal sowieso ein anderes Vorhaben. „Das Ziel war das Ziel“, scherzte „Iron Alex“, der noch die Nachwirkungen seines Sturzes beim Ausee-Triathlon, wo er mit einem geparkten LKW kollidierte, spürte. Dennoch gab‘s für die Familie Frühwirth einen großen Erfolg zu bejubeln. Tochter Verena ging im Sprint-Bewerb an den Start und belegte in der Juniorinnen-Wertung den tollen dritten Platz.