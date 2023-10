Auswärts-Auftakt verlief für URW-Damen nicht nach Plan

Zum ersten Auswärtsspiel der Saison traten die Damen der Union Volleyball Waldviertel in Wien an. Nach einer turbulenten Anreise und aufgrund einiger Spielerausfälle brauchten die URW-Damen etwas Zeit, um gegen Union West Wien ins Spiel zu finden. Ein nervöser Beginn mit untypischen Eigenfehlern prägten den ersten Satz, in dem am Ende drei Netzberührungen auf Seite der Zwettlerinnen entscheidend waren (22:25).

Im zweiten Satz gelang es den Waldviertlerinnen, ihr normales Spiel durchzuziehen und sie konnten mit gutem Servicedruck und stabilen Angriffen einen klaren Satzsieg einfahren (25:20). Mit Satz Nummer drei kehrten allerdings wieder mehr Unsicherheiten zurück, das gegnerische Service beschäftigte die Zwettlerinnen und im Angriff gab es nur mehr schweres Durchkommen. Beide Teams hatten sehr gute Phasen und die URW Damen konnten sogar größere Punkterückstände dank wuchtiger Angriffe wieder aufholen, am Ende reichte es jedoch nicht für den Satzsieg (20:25).

Im letzten Satz war die Luft bei den Waldviertlerinnen schließlich draußen, eine schwierige Mischung aus Unsicherheiten, Abstimmungsproblemen und starkem gegnerischen Service führte zu einem klaren Satzverlust von 15:25. Die Damen mussten sich somit an diesem Samstag geschlagen geben, können aber stolz sein, trotz verringerter Spielerzahl und teilweise fremder Positionsbesetzungen einen Satz geholt zu haben.