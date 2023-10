Zwei Tage, zwei Siege: Top-Auftakt für junge Nordmänner hält an

Die Zweier-Herren der Union Volleyball Waldviertel schwebt zum Saisonstart weiter auf Wolke Sieben. Nach dem tollen Auftaktsieg standen für die jungen Nordmänner in der 2. Bundesliga diesmal gleich zwei Auswärtsspiele in Mils und Wolfurt auf dem Programm - und beidemale verließ der Aufsteiger das Spielfeld als Sieger, übernahm kurzzeitig sogar die Tabellenführung in der AVL II.

Erster Stopp war in Tirol beim VC Mils (in der Nähe von Hall). Nach langer Anfahrt plagte sich Waldviertel etwas mit der kleinen Halle, weshalb die Heimischen auch in Führung gingen. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase entschied URW II aber die nächsten drei Sätze klar für sich, fixierte den Sieg.

Nach einer Übernachtung in Dornbirn ging es weiter nach Wolfurt, in ein Duell gegen einen Titelkandidaten und den Bruder von URW-Coach Jakob Reiter. Ähnlich wie am Vortag war der erste Satz von Eigenfehlern geprägt, weshalb Wolfurt mit 1:0 in Führung ging. Satz zwei entschied Waldviertel mit starker Serviceleistung für sich. Neuerlich geprägt von vielen Eigenfehlern ging Satz drei wieder an die Vorarlberger. Die jungen Nordmänner, für die diesmal auch Christopher Hahn spielte, blieben aber ehrgeizig, kämpften um Satz vier und schafften es schließlich in den Entscheidungssatz. Mit 15:12 holten die Waldviertler auch den fünften Satz und feierten den zweiten Sieg binnen zwei Tagen.