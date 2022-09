Bundesliga auf neuen Beinen: Waldviertler ÖVL-Präsident optimistisch

Werbung

Die Revolution im österreichischen Volleyball hat begonnen. Nach der Gründung des Vereins „Österreichische Volleyball-Bundesliga“ (ÖVL) Anfang des Jahres, wo sich die AVL-Klubs zusammengeschlossen haben, beginnt die neue Saison in knapp einem Monat gleich mit einer Reihe von Änderungen.

Nach erfolgreichen Verhandlungen mit dem Österreichischen Volleyballverband, der die AVL ausrichtet, hat die VBL wie berichtet für vorerst einmal zwei Jahre die Vermarktung der Liga übernommen. „Es geht uns darum, mehr Menschen auf Volleyball aufmerksam zu machen“, erklärt Peter Kirchmayr, Obmann der Union Volleyball Waldviertel und Präsident der VBL, der mittlerweile neun der zehn AVL-Klubs angehören (nur Hartberg wartet noch ab). „Unsere Hoffnung ist auch, dass durch die gemeinsame Koordination auch die Vereine selbst mehr mitziehen.“

Dabei wird vor allem das Internet und insbesondere Soziale Medien in den Fokus gerückt. Die Bundesliga bekommt eine eigene Homepage, worüber kommuniziert wird, die Facebook-Seiten werden gerade ausgerollt. Dazu wird es eine Fantasy-Liga geben, bei der sich Fans im Internet aus dem AVL-Spieler-Pool eine eigene Mannschaft zusammenstellen können und damit eine virtuelle Meisterschaft bestreiten. Weitere Schritte seien noch in Planung, verrät Kirchmayr.

Ebenfalls auf neue Beine gestellt wird das Streaming-Angebot der Liga. Die Kamera-Systeme in den Hallen werden auf Kosten des ÖVV erneuert. „Darüber hinaus kann sich natürlich jeder Verein ausstatten, wie er möchte“, erklärt Kirchmayr. „Im Waldviertel haben wir ja schon länger aufgerüstet, bleiben auch bei unserem System. Einige Vereine haben auch schon bei uns nachgefragt, wie wir das Streaming lösen.“

Vorbereitungen für neue Bundesliga laufen weiter

Auf lange Sicht wollen die Bundesligisten nach dem Vorbild der Fußballer oder Handballer ihre Liga überhaupt komplett selbst ausrichten. Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen dahingehend weiter, eine Arbeitsgruppe wurde eingerichtet. „Wir haben in unseren Reihen auch einen Rechtsanwalt, was vieles vereinfacht. Für die angestrebten Neuerungen braucht es Statutenänderungen, die nicht übers Knie gebrochen werden können“, erklärt Kirchmayr. „Was jetzt in den Verhandlungen beschlossen wurde, ist ein erster Anfang für uns. Manchen geht es nicht schnell genug. Aber wir möchten nicht die Gesprächsbasis mit dem Verband zerstören. Es geht darum, Konsens zu finden.“

Die Kommunikation ist für alle Beteiligten neu. Die Vereine sind jetzt in einer Klubkonferenz zusammengefasst. „Dort werden alle Angelegenheiten besprochen und abgestimmt. Danach gehen wir auf den Verband zu“, schildert Kirchmayr. „Das ist für die Vereine neu, die bisher jeder einzeln mit dem Verband sprechen musste. Das ist aber auch für den Verband neu, der eben jetzt nur mehr einen Ansprechpartner hat. Daran muss sich jeder noch gewöhnen. Aber es macht vieles einfacher.“