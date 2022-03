Freude bei URW Waldviertel: „Jetzt geht es erst richtig los!“

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte startet die Union Volleyball Waldviertel als Tabellenführer in die Play-off-Phase. Dank zweier 3:0-Siege über Ried und Amstetten stehen die Nordmänner schon vor den letzten Spielen als Sieger der Toprunde fest und haben nun auch für die Play-offs die beste Ausgangsphase.

„Das freut uns sehr. Zu so einem Zeitpunkt in der Saison waren wir noch nie vorne“, betont URW-Manager Werner Hahn. „Das ist toll für die Mannschaft, für die Funktionäre, den ganzen Verein! Aich/ Dob hat geschwächelt, einen Punkt abgegeben und wir haben unsere Chance toll genutzt.“

Viertelfinale wird komplett in Zwettl gespielt

Ausschlaggebend war in beiden Fällen kurioserweise Amstetten. Die Mostviertler, die mit ihrem neuen Diagonalspieler Milution Pavicevic, einen entscheidenden Schritt nach vorne gemacht haben dürften, trieben die Kärntner am Donnerstag über fünf Sätze, ehe Aich/Dob doch noch den Sack zumachte. Und am Samstag fehlte ihnen dann im NÖ-Derby gegen Waldviertel etwas die Durchschlagskraft, verloren sie 0:3, womit Waldviertel Platz eins in der Tasche hatte.

„Amstetten hat sich super verstärkt, das Spiel war knapper als das Ergebnis“, räumt Hahn ein. Trainer Zdenek Smejkal: „Unsere Burschen haben die Taktik perfekt umgesetzt. Ich bin mächtig stolz auf unsere Performance in der bisherigen Saison.“

Nach dem makellosen Grunddurchgang musste sich URW auch in der Toprunde auch nur einmal geschlagen geben – zum Auftakt gegen Aich/Dob. Damit war von Start weg Druck da. „Das war enorm, jedes Spiel gewinnen zu müssen, im Idealfall noch 3:0. Und man darf ja nicht vergessen, dass wir schon viel mehr Spiele in den Knochen haben, als unsere Gegner“, betont Hahn.

Der warnt bei aller verständlicher Euphorie aber für Übermut: „Für die Meisterschaft ist noch nichts entschieden. Jetzt geht es erst so richtig los!“ Genauer gesagt: am Wochenende. Denn während die übrigen Teams die Toprunde noch fertig spielen, trifft Waldviertel im Viertelfinale schon auf Weiz. Gespielt wird Freitag und Samstag (dann schon praktisch ohne Eingangsbeschränkungen) oder bei Bedarf einer dritten Partie am Sonntag – alles in Zwettl.

„Wir hoffen, das in zwei Partien über die Bühne zu bringen, damit wir uns auf das nächste Highlight fokussieren können“, so Hahn. Das wäre das ÖVV-Cup-Finale am 13. März gegen Amstetten – wieder in Zwettl.