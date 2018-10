WALDVIERTEL - RIED 3:0. URW-Manager Werner Hahn war nach dem Favoritensieg gegen Ried hin und weg: „Unglaubliche Performance. Ried ist für mich das Überraschungsteam der Saison. Ein paar Tage später haben die übrigens unseren Angstgegner Weiz geschlagen.“

Waldviertel-Trainer Zdenek Smejkal nahm im Vergleich zur Vorwoche eine überraschende Änderung vor, stellte Youngster Leon Binder als Libero auf, während Leo Tille von der Stammposition auf die Außenposition weichte, um die Annahme der Nordmänner zu stabilisieren.

„Ich bin begeistert, wie gut das von Anfang an funktioniert hat. Alles ist aufgegangen“, so Hahn. Mit einem starken Lukasz Szarek ging der erste Satz deutlich an die Heimischen, 25:14 lautete der Zwischenstand.

Dem zweiten Durchgang drückten zunächst die Rieder den Stempel auf, die Waldviertler glichen aber schnell zum 6:6 aus und zogen auf 10:6 davon. Auch der zweite Satz ging mit 25:14 klar an die Smejkal-Truppe.

Etwas mehr Spannung brachten die Gäste in den letzten Abschnitt beim Zwischenstand von 16:14 legten die Heimischen aber einen Zahn zu und verwandelten den vierten Matchball zum 25:19.

KAMNIK - WALDVIERTEL, Mittwoch, 19 Uhr; KAZINCBARCIKA - WALDVIERTEL, Samstag, 18 Uhr. MEVZA mal zwei heißt es für die Nordmänner in der nächsten Woche. Die heimischen Fans gehen mit zwei Auswärtspartien zwar leer aus, für die Spieler wird das Programm dafür umso fordernder.

„Wir werden nicht umsonst 1.400 Kilometer herumreisen, sondern statt heimzufahren direkt in Ungarn übernachten. Die Spieler sind also die ganze Woche unterwegs“, erklärt Hahn, der in den beiden nächsten Teams die bislang stärksten Gegner sieht. „Jeder Punkt wäre eine Sensation, eigentlich jeder Satz. Wir sind krasser Außenseiter.“

Gegen Kamnik gelang seiner Mannschaft bislang auch noch kein Satzgewinn. „Und die Ungarn schlagen momentan alles in der MEVZA. Die sind unglaublich stark“, weiß Hahn.