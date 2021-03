Die Spezialklinik, die Pavel Bartoš wegen seines Bänderrisses im Knöchel aufgesucht hat, erfüllte seinen Zweck. Überraschend gab der tschechische Aufspieler schon am vorigen Mittwoch beim Halbfinal-Auftakt in Graz sein Comeback für URW Waldviertel. Mit dieser Moralspritze geimpft stürmten die Nordmänner gleich zum 3:2-Sieg und übernahmen die Führung in der „Best of Five“-Serie. Die war nach dem Heimspiel am Samstag zwar wieder dahin, die Smejkal-Truppe festigte damit aber eindeutig ihren Anspruch auf den Final-Einzug.

„Das ist weiterhin unser Ziel“, gibt URW-Manager Werner Hahn die Marschroute vor. „Trotz allem…“ Die Verletzenmisere geht nämlich weiter. Zwar kam Bartoš, dem erst frühestens wieder Einsätze in einem etwaigen Finale vorausgesagt wurden, schon viel früher wieder zurück. Dafür knöchelte aber Evangelos Vaiopoulos am Freitag im Abschlusstraining um und musste für das Heimspiel am Samstag passen. Dazu kann Maciej Borris nur unter Schmerzen spielen, sein Knie muss von Spiel zu Spiel fitgespritzt werden.

„Wenn du soviele Spieler hast, die nicht fit sind, dann wird es auf Dauer einfach schwierig zu überstehen“, sagt Hahn. „Man darf ja auch nicht vergessen: So toll das frühe Comeback von Bartoš ist, ganz fit ist auch er nicht, kann kein volles Spiel durchhalten. Ein kleiner Vorteil ist, dass die Spieler immer fitter werden, je länger wir uns in der Serie halten.“

Klar ist jetzt schon, dass zumindest vier Spiele ausgetragen werden müssen, ehe eine Entscheidung feststeht. Nach dem Auswärtsspiel in Graz am Freitag kommt‘s also zumindest noch zum Heimspiel in Zwettl am 31. März. Ein allfälliges Entscheidungsspiel würde dann am 3. April in Graz stattfinden.

„Es wird eine richtige Halbfinal-Schlacht werden“, ist Hahn überzeugt. „Durch den Ausgleich von Graz beginnt die Serie jetzt quasi wieder bei Null. Es ist noch lange nicht vorbei. Im Halbfinale zählen nur die Siege, egal wie du die holst. Klar ist aber, dass wir in unserer Situation einen guten Tag brauchen werden, um gegen Graz zu bestehen. In Zwettl haben wir zeitweise mit einem Außenangreifer in der Mitte gespielt. Das weiß eine Mannschaft wie Graz natürlich auszunutzen.“ Den ersten Satz holten sich die Waldviertler in der eigenen Halle noch, dann übernahmen aber die Steirer das Kommando.

Übrigens: In der zweiten Halbfinal-Serie steht Aich/Dob nach zwei Siegen über Amstetten vor dem neuerlichen Einzug ins Finale. Die Entscheidung könnte schon am Samstag fallen.