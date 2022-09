Austrian Volley League „Jetzt sind wir immer die Gejagten“

Lesezeit: 3 Min Maximilian Köpf

Die Waldviertler Volleyballer wollen auch in der neuen Saison wieder viel jubeln. Im Kampf um die Titelverteidigung ist die Konkurrenz heuer aber so groß wie schon lange nicht. Foto: Franz Atteneder

I n Klagenfurt startet URW Waldviertel am Samstag in die neue AVL-Saison. Der Titelverteidiger visiert die Top Vier an.