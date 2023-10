Nordmänner: Mit Top-Vorstellung in Ried zum ersten Saisonsieg

Der erste Saisonsieg ist da. Und was für einer das war! Die Union Volleyball Waldviertel stand in Ried schon fast mit dem Rücken zur Wand, holte sich das Momentum aber zurück und feierte einen Fünf-Satz-Erfolg gegen den Vierten der Vorsaison. „Damir haben wir auch einen Gegner geschlagen, der in der Vorsaison vor uns platziert war“, gibt URW-Manager Werner Hahn zu bedenken. „Ried ist auch heuer wieder Finalkandidat, dort werden nicht viele Vereine gewinnen.“

Den Nordmännern gelang es dennoch. Sie starteten gut mit viel Servicedruck und Spielwitz in die Partie, holten den ersten Satz mit 25:15 deutlich. Dann übernahmen aber die Innviertler nach und nach das Ruder, holten sich schon den sehr umkämpften zweiten Satz (25:22) und waren im dritten überhaupt klar überlegen (25:19). „Da ist Ried alles aufgegangen“, sagt Hahn. „Wir haben dann noch einmal umgestellt. Und auf einmal ist Ried in der eigenen Halle wieder unter Druck. So schnell kann's im Volleyball gehen.“

Die Wende im vierten Satz

Im vierten Satz dominierten die Waldviertler von Beginn weg, waren am Service und im Block eine Macht, die Oberösterreicher fanden keine Mittel. URW glich mit 25:15 an Sätzen aus. Es ging in den Entscheidungssatz. Dort schenkten sich beide Teams nach zwei Stunden Spielzeit nichts. Erst ab 8:7 konnten sich die Nordmänner etwas Luft verschaffen, ließen sich den Sieg dann nicht mehr nehmen.

„Super, dass wir das geschafft haben“, ist Werner Hahn erleichtert. „Wir haben gesehen, wenn wir spielen, was wir können - und nicht mehr versuchen -, dann sind wir bei Ried dabei. Wenn uns am Service alles aufgeht, dann gewinnen wir auch Sätze hoch. Es ist viel Potenzial da.“

„Wir spielen oft noch ein bissl jugendlich“

Die Bilanz der ersten Meisterschaftswochen sieht für URW positiv aus. Die neu zusammengewürfelte Mannschaft hat noch mit Leistungsschwankungen zu kämpfen, performt aber oft gut. „Wenn wir unser Setup genau treffen, dann spielen wir gut“, sagt Hahn. „Wir haben viele junge Spieler im Team, die wir auch kontinuierlich einsetzen. Daher spielen wir oft noch ein bissl jugendlich. Aber das ist gut so. Wir müssen Geduld haben.“

Die jungen Spieler wissen durchaus zu überzeugen. In Ried spielte der 17-jährige Paul Nusterer, der zuletzt krank war, groß auf, wurde auch zum MVP gewählt. „Auch Niki Stooß oder Samuel Müller waren sehr stark“, schildert Hahn. Dabei kann Müller derzeit unter der Woche gar nicht mit der Mannschaft trainieren, rückte vorige Woche ins Heeressportzentrum Gratkorn ein. „Trotzdem findet er sich im Team super zurecht“, so Hahn.

Insgesamt läuft bei den Nordmännern also derzeit viel in die richtige Richtung. Da kommt das nächste Spiel gerade recht: Es gibt das erste Aufeinandertreffen mit Aich/Dob in der Zwettler Stadthalle (ORF Sport plus überträgt live).