Nordmänner starten mit einem Heimspiel in die „historische Saison“

Jetzt übernimmt Volleyball endgültig wieder in Zwettl. Mit dem Supercup-Finale gegen Hypo Tirol startete die Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel bereits am Montagabend in die neue Saison. Trotz der 0:3-Niederlage in der Innsbrucker Olympiahalle war der Auftakt durchaus ein Erfolg, zeigten die Nordmänner gegen Favorit Tirol phasenweise, wie gut das Werkel schon wieder läuft. Am Wochenende geht es nun auch in der Austrian Volley League wieder los.

Nach dem Auftakt in Tirol geht's für die Nordmänner gleich Schlag auf Schlag weiter. Es folgt die erste Runde in der Austrian Volley League, wo am Samstag der Vorjahresdritte Hartberg in die Zwettler Stadthalle kommt. In der Woche darauf geht's nach Ried, dann Aich/Dob und Amstetten. Ein Top-Programm zum Auftakt. „Da sind gleich im ersten Monat drei Livespiele auf ORF Sport + dabei“, gibt Hahn zu bedenken. „Das bedeutet auch eine schwierige Auslosung. Aber wir sind gut gewappnet.“

„Leistungen werden immer besser“

Die Vorbereitung verlief für die Waldviertler intensiv, dazu gab es wieder eine Menge an neuen Spielern zu integrieren. Mit den Mittelblockern Jan Tarabus und Jan Berggren, den Außenangreifern Aidan Saladana, Paul Nusterer und Krzysztof Gulak sowie Diagonalspieler Mateusz Sniezek wurde eine Menge frisches Blut in die Mannschaft geholt. „Die Vorbereitung war sehr gut, die Spieler sind gut integriert, die Leistungen werden immer besser“, sagt Hahn. „Wir haben unser Setup gefunden. Das wird ein interessanter Auftakt gegen Hartberg.“

Die heimische Liga sieht Hahn auf immer besserem Niveau: „Da hat sich viel weiterentwickelt in der jüngeren Vergangenheit. Die Kräfteverhältnisse werden aber in etwa wie in der Vorsaison sein.“ Hypo Tirol als Titelverteidiger und neuerlich großer Favorit, dahinter mit Aich/Dob, Graz, den Hartbergern oder eben Waldviertel eine Reihe an Herausforderern. „Tirol ist vom Budget her weit weg, da können wir in der Regel nicht mithalten. Gegen die anderen Teams ist an einem guten Tag immer etwas möglich“, sagt Hahn.

Diese Saison keine internationalen Spiele

Dass sich die Nordmänner aber wirklich ins Rennen um den Meistertitel einmischen werden, wie auf der Facebook-Seite der AVL gemutmaßt wurde, glaubt der Langzeit-Manager aber nicht: „Dort sehe ich uns nicht, der Titel wird nur über Tirol gehen. Für uns ist das Ziel in allen Bewerben ein Top-4-Rang.“ An Bewerben gibt es heuer für die Einser-Herren neben der AVL nur den ÖVV-Cup - hier geht's am kommenden Sonntag in der ersten Runde auswärts gegen Zweitligist Aschbach/Waidhofen/Ybbs.

Die internationalen Startplätze in MEVZA-Liga und CEV-Cup haben die Nordmänner zurückgezogen. Besonders in der Mitteleuropa-Liga sorgte URW in den vergangenen Jahren für einige magische Nächte. Zumindest für diese Saison wurden sie aber geopfert, um das eigene Vorankommen, die eigene Weiterentwicklung zu sichern. „Die drei Bundesliga-Teams stellen uns vor einen erheblichen Mehraufwand. Wir müssen schauen, dass wir die Saison so packen, da können wir nicht zusätzlich noch international spielen“, erklärt Hahn. URW stellt auch erstmals seit vielen Jahren keine Landesliga-Teams.

„Der Meistertitel war super, ein Traum. Aber das jetzt wird eine historische Saison, ein Mega-Aufwand“, sagt Hahn. „Wir sind mit drei Erwachsenen-Teams in ganz Österreich unterwegs, dazu mit 33 Nachwuchs-Teams landesweit, brauchen auch die Halle in Zwettl viel öfter. Ein Heim-Wochenende kostet uns jetzt das dreifache!“ Sponsorenverhandlungen, um die Saison auszufinanzieren, seien noch im Laufen. Hahn: „Ich bin positiv gestimmt, dass sie gut ausgehen. Wir sind mittlerweile ein Werbeträger für das gesamte Waldviertel.“