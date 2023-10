Nordmänner wollen daheim Aich/Dob fordern

Zu einem echten Klassiker kommt's am Samstag in der Zwettler Stadthalle. Da gastiert nämlich erstmals in der Saison der SK Aich/Dob bei der Union Waldviertel.

Dabei wollen die Nordmänner nach dem ersten Saisonsieg gleich nachlegen. „Mit so einer Leistung wie in Ried wird es gut werden“, ist URW-Manager Werner Hahn überzeugt. „Wir haben viel Selbstvertrauen mitgenommen, in Ried richtig die Spielfreude entdeckt. Daran wollen wir anknüpfen.“

Die Kärntner haben in der neuen Saison noch nicht so recht zur Form gefunden, verloren zum Auftakt in Graz klar und holten wie die Waldviertler am vorigen Wochenende den ersten Saisonsieg - ein 3:2 gegen Sokol/Post SV Wien. „Aich/Dob hatte im Sommer einen großen Umbruch, außerdem ist der Kader noch nicht komplett. Ich bin mir sicher, dass da im Saisonverlauf noch nachgelegt wird. Generell wird Aich/Dob immer im Lauf der Saison stärker“, sagt Hahn. „Mal schauen, wie sie kommen. Aber spannende Partien werden es gegen Aich/Dob immer.“

Gespielt wird um 20.15 Uhr - etwas später als sonst, weil ORF Sport plus die Partie live überträgt. Beim Heimspiel gegen den Vizemeister ist auch die „Friends Area“ geöffnet.