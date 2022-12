ÖVV Cup: Weihnachts-Stress der Nordmänner

Werbung

Die Tage bis Weihnachten werden für die Waldviertler Volleyballer noch einmal dicht gedrängt. Trotz der Strapazen der Vorwochen ist das aber in diesem Fall für die Nordmänner ein gutes Zeichen. Denn neben dem Sieg in der AVL gegen Klagenfurt, holte sich URW auch den Sieg im Cup-Viertelfinale gegen Weiz – und muss jetzt schon am 21. Dezember im Halbfinale antreten, anstatt vor Weihnachten und in Vorbereitung auf das MEVZA-Heimturnier noch einmal die Füße etwas hochlegen zu können.

Der sportliche Trend geht bei der Smejkal-Truppe schon seit zwei, drei Wochen wieder nach oben, die Niederlagen-Serie ist vorbei. Auch personell läuft es von Woche zu Woche wieder besser – auch wenn weiterhin beißen angesagt ist, wie Manager Werner Hahn sagte: „Die Strapazen der vorigen Wochen hängen uns noch nach, wir mussten ein neue Aufbauprogramm starten.“ Dennoch gab es für Waldviertel vorige Woche wieder zwei Siege.

Unser Block und Service war stark. We n n d i e s e E l e m e n t e funktionieren, können wir gegen jedes Team gewinnen. Jakob Reiter Libero URW Waldviertel

Der zweite gelang in der Liga gegen Schlusslicht Klagenfurt, dem URW keine Chance ließ, souverän 3:0 gewann. Wichtig. Noch mehr Bedeutung hatte aber der Erfolg im ÖVV-Cup gegen Weiz – denn die nächste Cup-Runde zu erreichen, stand ganz oben auf der Agenda.

Nach einem durchwachsenen Start holte sich URW den ersten Satz, legte dann gleich souverän den zweiten nach. Im dritten Abschnitt bäumten sich die Steirer noch einmal auf, aber dann sprangen die Waldviertler mit einem 3:1-Erfolg auf den Halbfinal-Zug auf.

Der hält am 21. Dezember wieder in der Zwettler Stadthalle. „Unsere Konzentration liegt jetzt bereits wieder beim Cup-Spiel gegen Sokol“, sagte URW-Trainer Zdenek Smejkal nach dem AVL-Sieg gegen Klagenfurt. Eben in der Liga steht davor am Samstag noch das Spiel in Weiz auf dem Programm. Dann geht‘s gegen Post SV/Sokol Wien um den Einzug ins Cup-Finale gegen Tirol oder Aich/Dob.