Rang sechs scheint sicher für Waldviertler

Der sechste Tabellenrang im Grunddurchgang festigt sich für die Union Volleyball Waldviertel immer mehr. Nach hinten ist man abgesichert und nach vorne wird es gegen Ried auch schon schwierig – noch mehr seit der knappen Niederlage vom Sonntag.

Da gelang den Nordmännern nämlich in Zwettl die Revanche für die Schlappe in Oberösterreich knapp nicht. Den ersten Satz mit 29:27 noch erkämpft plagten sich die Heimischen in den folgenden Sätzen, standen im vierten Satz schon mit dem Rücken zur Wand. Mit 25:18 holten sie sich souverän noch die Siegchance im Entscheidungssatz, dort behielt Ried nach langem Hin und Her aber die Konzentration. „Momentan spielen wir noch nicht konstant genug, um solch knappe Spiele für uns zu entscheiden“, hofft URW-Co-Trainer Mi- chał Peciakowski auf Besserung.

Leichter wird‘s aber nicht. Am Samstag gastieren die Nordmänner, zwei Tage vor dem Cup-Finale ebendort, in Innsbruck bei Tabellenführer Hypo Tirol. Dann geht‘s daheim gegen Hartberg und schließlich ist zum Abschluss des Grunddurchgangs am 18. Februar Sokol/Post SV Wien der Gegner.