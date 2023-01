Sieg im Derby-Thriller bringt fette Beute für die Waldviertler

Werbung

Da schmeckte am Sonntagabend das Essen von „Guru“ Franz Ziegler gleich umso besser – im Wissen, im NÖ-Derby wichtige Punkte geschrieben zu haben. So schwierig sich die Saison für die Union Waldviertel auch weiterhin gestaltet: Die Hoheit in Niederösterreich behalten sie. Das untermauerten die Nordmänner mit dem 3:2-Sieg in Amstetten einmal mehr.

Dass sich die Mostviertler aber immer mehr gegen die Waldviertel-Dominanz auflehnen, dieser Trend setzte sich auch weiter fort. Amstetten erwies sich in der Heimhalle als ebenbürtiger Gegner.

Wie knapp das Spiel werden würde, davon gab es schon im ersten Satz einen Vorgeschmack. Den holten sich die Waldviertler, bei denen neuerlich etliche Spieler gesundheitlich angeschlagen spielen mussten (im vierten Satz musste auch Außenangreifer Kyrylo Klochko wegen einer Rückenverletzung raus), mit 26:24. Amstetten schlug aber gleich zurück, glich souverän mit 25:20 aus. URW war immer wieder gefordert, den Rhythmus der Gäste zu brechen.

Das gelang einmal besser, einmal schlechter. Im dritten Satz hatten die Heimischen lange Zeit die Nase vorne. Die Smejkal-Truppe kämpfte sich von vier Punkten Rückstand auf 21 beide zurück – und drehte dann auch noch den Satz. Aber der Hammer folgte gleich wieder. Nach einem Blitzstart kontrollierte Amstetten den vierten Satz, erzwang mit 25:16 einen Entscheidungssatz.

Hier setzte sich einmal mehr der Waldviertler Kampfgeist durch. Konzentriert gestartet erarbeiteten sie sich einen knappen Vorsprung und ließen sich diesen bis zum Schluss nicht mehr nehmen.

Und der Derbysieger hieß zum dritten Mal in der Saison Union Volleyball Waldviertel. So knapp wie diesmal war Amstetten aber schon lange nicht mehr dran. Für URW bedeutete der Erfolg wichtige Punkte im Rennen ums Play-off. Die Top-Teams würden sich die Nordmänner im Viertelfinale gerne sparen – dafür gilt es wohl noch einige Plätze gutzumachen.